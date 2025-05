VIDEO PINETO PIANESE: LA PARTITA

Video Pineto Pianese che racconta una sfida senza troppi acuti. Nel corso della prima frazione di gioco l’occasione più importante capita per gli ospiti. Marchesi si libera bene ricevendo un pallone interessante dove Tonti risponde presente. Sempre la Pianese è pericolosa con Bacchin con la palla che termina fuori. La prima vera occasione da parte del Pineto arriva solamente al minuto 47. Bruzzaniti sguscia via sulla fascia sinistra mettendo al centro per Gambale. La risposta da parte di Boer è perfetta, con il risultato che rimane sullo 0-0. Tra i giocatori più attivi c’è sicuramente Bacchin.

L’attaccante va via sulla fascia sinistra ma trova Ingrosso che gli nega la gioia del gol. Al minuto 60 si sblocca la partita in favore degli ospiti con Marchesi. Destro che entra in rete dove nemmeno un super Tonti avrebbe potuto fare qualcosa. Raddoppio Pianese con Mignani su pallonetto ma fuorigioco. Altro gol, questa volta del Pineto ma ancora una volta annullato. Era andato in rete Chakir di testa.

VIDEO PINETO PIANESE: GOL E HIGHLIGHTS