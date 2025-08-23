Video Pineto Vis Pesaro (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la prima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO PINETO VIS PESARO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Pavone-Mariani termina con un pareggio per 1 a 1 la partita fra Pineto e Vis Pesaro. Nel primo tempo sono senza ombra di dubbio i marchigiani a cominciare meglio la partita: ci pensa appunto Jallow a spezzare l’equilibrio di partenza siglando il gol del vantaggio già verso l’8′, sfruttando l’assist offertogli dalla destra da Stabile.
Tuttavia, gli abruzzesi non stanno certo a guardare con le mani in mano e rispondono nel migliore dei modi poichè Germinario firma la rete del definitivo pareggio intorno al 17′, raccogliendo un passaggio dalla sinistra del compagno Bruzzaniti.
Alla mezz’ora i biancorossi si disperano quando Borsoi prima e Tonti poi intervengono in maniera decisiva sulle giocate tentate da Mariani e dal solito Stabile, il quale non supera il suo rivale di serata neanche al 34′.
Nel secondo tempo l’arbitro Maria Marotta si scambia di ruolo con il quarto uomo Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore forse a causa di un infortunio riportato in precedenza mentre le azioni degne di nota scarseggiano. La compagine guidata dal tecnico Ivan Tisci spreca pure al 54′ quando il tiro di Germinario viene deviato sopra la traversa conquistando solo un calcio d’angolo.
Nel finale i biancazzurri protestano per un’eventuale scorrettezza commessa da Ceccacci su Gambale ma l’FVS non spinge il direttore di gara ad intervenire. Primo punto conquistato da entrambe le formazioni con sia il Pineto che la Vis Pesaro a salire a quota uno nella classifica del girone B della Serie C per la stagione 2025/2026.