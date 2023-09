Video/ Pisa Bari (1-1) gol e highlights: Akpa-Chukwu risponde a Beruatto! (Serie B, 16 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA BARI: LA SINTESI

Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani le squadre di Pisa e Bari si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano bene la sfida e riescono a passare in vantaggio intorno al 12′ grazie alla rete messa a segno da Beruatto e convalidata dopo un breve consulto con il VAR. I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani si vedono costretti a sostituire prematuramente D’Alessandro con Barbieri al 35′ a causa di un infortunio già al 35′.

Nel secondo tempo gli ospiti allenati da mister Mignani suonano la carica al 66′ con la conclusione di Nasti parata provvidenzialmente da Nicolas al 66′. Nell’ultima parte dell’incontro il subentrato Akpa-Chukwu trova il gol del pareggio per i biancorossi, con l’aiuto di Dorval, all’85’ ed i nerazzurri rimangono in inferiorità numerica dall’89’ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Nagy all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Rosario Abisso, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Leverbe, Marin e Nagy, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Acampora ed Akpa-Chukwu dall’altro. Il punto conquistato in questo quinto turno del campionato cadetto permette rispettivamente al Pisa di salire a quota 4 ed al Bari di portarsi a 7 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA BARI: IL TABELLINO

Pisa-Bari 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 12′ Beruatto(P); 85′ Akpa-Chukwu(B).

Assist: 85′ Dorval(B).

PISA (4-3-3) – Nicolas; Calabresi, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Marin, Veloso, Valoti; Arena, Moreo, D’Alessandro. All.: Aquilani.

BARI (4-3-2-1) – Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Acampora; Sibilli, Morachioli; Nasti. All.: Mignani.

Arbitro: Rosario Abisso (sezione di Palermo).

Ammoniti: 10′ Acampora(B); 45’+5′ Leverbe(P); 65′ Marin(P); 79′, 89′ Nagy(P); 81′ Akpa-Chuwku(B).

Espulsi: 89′ Nagy(P).