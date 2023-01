Video/ Pisa Cittadella (1-2) gol e highlights: i toscani si fermano dopo 4 mesi!

Le due settimane di sosta hanno decisamente giovato al Cittadella che interrompe la striscia di risultati negativi con una bella vittoria in casa del Pisa, squadra che non perdeva dallo scorso 10 settembre, quando in panchina c’era ancora Maran. Con il ritorno di D’Angelo sono arrivati 7 successi e altrettanti pareggi per la compagine toscana che dal fondo della classifica era risalita fino al quinto posto, mentre la formazione allenata da Gorini era piombata in piena zona retrocessione. Questi tre punti danno un bel po’ di ossigeno non solo al tecnico ma a tutto l’ambiente in generale. Le prime mosse di mercato si sono subito rivelate vincenti, Salvi era già stato da queste parti tra il 2015 e il 2018, per lui si è trattato quindi di un ritorno a casa e al netto di qualche sbavatura sembrava non essersene mai andato. Crociata è stato uno degli artefici dell’impresa, segnando il gol del raddoppio poco prima dell’intervallo con un gran tiro da fuori area che non ha lasciato scampo a Livieri – il quale non prendeva gol da oltre 500 minuti. A mettere fine all’imbattibilità del numero 22 ci ha pensato Mastrantonio pescando il jolly nelle fasi iniziali del match valevole per la 20^ giornata di Serie B.

Nella ripresa, dopo che Lores Varela ha sfiorato il tris trovando l’opposizione provvidenziale di Livieri, Morutan riaccende l’Arena Garibaldi accorciando le distanze su assist di Estevez, quinto gol in campionato per l’attaccante rumeno che nel recupero poi mancherà l’appuntamento con il due pari, Kastrati gli nega la doppietta personale con una parata da applausi dopo che nell’azione precedente Carriero stava quasi segnando da centrocampo. I padroni di casa recriminano inoltre per un calcio di rigore che l’arbitro Gualtieri concede per un intervento di Crociata che devia con il braccio – attaccato al corpo – il traversone di Sibilli, cambiando poi idea dopo l’on-field review. Grande amarezza per i toscani che non si danno per vinti e nell’extra-time tentano il tutto per tutto, il Citta stringe i denti e difende con le unghie il 2 a 1 fino al triplice fischio. Anno nuovo, campionato nuovo?

VIDEO PISA CITTADELLA 1-2, IL TABELLINO

PISA-CITTADELLA 1-2 (0-2)

PISA (4-3-2-1): Livieri; Esteves, Hermannsson (78’ Canestrelli), Barba, Beruatto; Ionita (56’ Sibilli), Nagy (69’ Mastinu), Marin (69’ Idrissa Touré); Morutan, Masucci (78’ Tramoni); Gliozzi. All. Luca D’Angelo.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Cassandro; Crociata, Branca (81’ Carriero), Mastrantonio (70’ Embalo); Antonucci (81’ Pavan); Lores Varela (63’ Maistrello), Asencio (70’ Donnarumma). All. Edoardo Gorini.

ARBITRO: Matteo Gualtieri (Sez. di Asti).

AMMONITI: 13’ Salvi (C), 33’ Barba (P), 72’ Mastinu (P), 80’ Antonucci (C), 86’ Kastrati (C).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 4’ Mastrantonio (C), 43’ Crociata (C), 60’ Morutan (P).

