Video/ Pisa Como (1-1) gol e highlights: Valoti nella ripresa firma il pari (4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PISA COMO: SINTESI

Pisa e Como si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Cutrone e Valoti. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Veloso in ritardo su Gabrielloni, arriva il primo giallo del match. Cutrone! La sblocca il Como! Verdi supera Leverbe e la mette al centro per il centravanti che la gira in rete. Verdi ci prova dalla lunga distanza ma non centra la porta. Ioannou la mette in mezzo ma non trova nessun compagno di squadra pronto a colpire. Valoti ci prova da fuori area, ottima l’opposizione di Curto. Cutrone si porta al limite dell’area e calcia, palla fuori di poco. Cassandro la mette in mezzo, palla liberata in angolo. Esteves in mezzo per Valoti che in area spreca un’ottima occasione. Veloso ci prova su punizione, palla fuori. Termina la prima frazione di gara.

Valoti! La riprende il Pisa! Mlakar salta Cassandro e la mette al centro, Valoti in anticipo la mette in rete. Marin per Mlakar che prova una via di mezzo tra un cross e un tiro. Lancio per Cutrone che calcia a botta sicura, vola Nicolas e salva! Ci prova Tramoni, palla sull’esterno della rete! Tramoni per Valoti che per poco non sigla la doppietta! Traversa di Cutrone! Pallonetto sull’uscita di Nicolas con la sfera che termina contro la traversa! Barba si prende il giallo dopo un fallo su Barberis. Piccinini da due passi, strepitosa la parata di Semper! Termina il match.

IL TABELLINO DI PISA COMO

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Esteves (77′ Barbieri), Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso (46′ Barberis), Marin (63′ Piccinini); L. Tramoni (77′ Vignato), Valoti (91′ Nagy), Mlakar; Moreo. All. Aquilani

Como (3-4-1-2): Semper; Curto, Barba, Odenthal; Cassandro (82′ Iovine), Bellemo, Konè (62′ Baselli), Ioannou (82′ Sala); Verdi (62′ Chajia); Cutrone, Gabrielloni (54′ Da Cunha). All. Longo

Reti: 12′ Cutrone (C), 46′ Valoti (P)

Ammoniti: Veloso (P), L. Tramoni (P), Odenthal (C), Canestrelli (P), Barba (C), Bellemo (C)

Note: arbitro Matteo Marcenaro; angoli 4-6 (4-1); recupero 1′ e 5′

