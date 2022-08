Video/ Pisa Como (2-2) gol e highlights: pirotecnico pareggio al Garibaldi

Match che fa divertire il pubblico neutrale e che a conti fatti può dirsi soddisfacente anche per le squadre in campo, come scopriremo nel video Pisa Como: il Pisa finalmente si toglie lo zero dalla classifica e guadagna il suo primo punto della stagione mentre il Como da continuità ai suoi risultati dopo la scorsa partita contro il Cagliari, anch’essa finita in pareggio. Il Como è la prima a segnare e lo fa dopo ben cinque minuti dal fischio di inizio grazie a Alex Blanco, l’esterno sinistro infatti sfrutta al massimo il passaggio smarcante del compagno di squadra Vignali.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Giuntoli: "Ruiz piace al PSG, abbiamo due bravi portieri"

Dopo solo venti minuti però, il Pisa fa vedere quanto di buono può fare in questa serie b e lo fa con la rete di Morutan, su calcio di rigore che viene insaccato sotto al sette. Poi lo stallo più completo fino al 77’ dove Kerrigan sala in cattedra e dopo varie azioni pericolose riesce a regalare il vantaggio con un destro al volo propiziato da Ioannou. La partita sembrava aver preso una direzione precisa ma allo scadere ci pensa Torregrossa a portare tutto in parità dopo la disastrosa respinta di Ghidotti. Dopo uno spavento provocato da Kerrigan con un colpo di testa però, la partita finisce in parità e le squadre tornano negli spogliatoi con un punto a testa.

Pietro Mennea, moglie Manuela: "Lui era unico"/ "Tortu? Finalmente una medaglia"

CLICCA QUI PER IL VIDEO PISA COMO

Video Pisa Como (2-2) gol e highlights: Kerrigan mostruoso

Kerrigan in questa partita si è dimostrato il dodicesimo titolare che ogni squadra dovrebbe avere in questa Serie B per ambire al massimo campionato italiano. Ora, il Como magari potrebbe non raggiungere neanche i playoffs ma dopo l’ingresso di Kerrigan si è vista tutta un’altra squadra, il centrocampista infatti non solo propiziava palle goal per i suoi compagni, ma con la sua determinazione è riuscIto a guidare la squadra verso il momentaneo vantaggio, questo denota grande mentalità da parte del giocatore, vero jolly per Gattuso che potrebbe schierarlo in ogni zona di campo dalla fascia in su.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji e Chalobah sono piste ancora possibili per la difesa

Dall’altra parte un esperto Torregrossa salva il Pisa da un possibile ritorno amaro negli spogliatoi, perdere infatti davanti ai propri tifosi non è mai bello e avrebbe potuto affossare il morale della squadra toscana che quest’anno, almeno sulla carta ha la possibilità di qualificarsi ai playoffs, ma siamo solo alla seconda giornata e c’è ancora un intero campionato da giocare. Non ci resta quindi che aspettare e vedere tra una decina di giornate chi può davvero ambire ad un posto nel massimo campionato italiano. Saranno sicuramente tante e tutte molto agguerrite.

Video Pisa Como 2-2, il tabellino

Sudtirol-Venezia 2-2 (1-1)

PISA (4-3-2-1) Nicolas – Calabresi, Hermannsson, De Vitis, Jureškin – Nagy, Marin, Ionita – Beruatto, Morutan – Masucci all. Maran

COMO (4-4-2) Ghidotti – Vignali, Scaglia, Binks, Ioannou – Parigini, Bellemo, Arrigoni, Blanco – Mancuso, Cerri all. Gattuso

ARBITRO: Daniele Doveri

AMMONITI: 40’ Binks (C), 76’ Tourè (P), 81’ Parigini (C),

RECUPERO: 6’ pt, 8’ St

MARCATORI: 5’ Blancp (C), 24’ Morutan (P), 77’ Kerrigan (C) 89’ Torregrossa (P)











© RIPRODUZIONE RISERVATA