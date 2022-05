Video/ Pisa Cosenza (1-1) gol e highlights: Liotti beffa i toscani (Serie B)

VIDEO PISA COSENZA (1-1): LIOTTI BEFFA I TOSCANI SUL FINALE

La gara tra Pisa e Cosenza, valida per la 37esima giornata di Serie B, termina 1 a 1 nonostante una grandissima prestazione della squadra toscana, in grado di creare tanto ma non di concretizzare. A passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa al sesto minuto con l’autogol di Venturi, al quale seguono tante chance per raddoppiare sia nel primo che nel secondo tempo. Dopo alcune buone chance arrivate entro il 45′, nel secondo tempo la squadra D’Angelo va all’attacco. Ci prova prima Sibilli col sinistro, ma Rigione devia in angolo. Dopo il tiro debole di Torregrossa con Matosevic che para bene. Al 55′ ancora Sibilli, con la palla che esce fuori di poco. Un grande carattere, dunque, dei padroni di casa, che però non trovano il raddoppio e vengono puniti proprio sul finale.

Diretta/ Pisa Cosenza (risultato finale 1-1): Liotti trova il pari

VIDEO PISA COSENZA: LIOTTI RISPONDE ALL’AUTOGOL

A trovare il pareggio in Pisa Cosenza è Liotti, su calcio di rigore. Al 77′ Nicolas sbaglia la presa e Beruatto commette fallo su Zilli. L’arbitro indica il dischetto. Proprio Liotti si presenta davanti al portiere: Nicolas intuisce l’angolo ma non riesce a respingere la palla che si insacca dunque in rete e porta i calabresi sull’1 a 1. Un punto che regala al Cosenza la speranza di salvarsi nell’ultimo turno col Cittadella. Occasione persa, invece, dai toscani, soprattutto alla luce della mole di occasioni avute.

DIRETTA/ Cosenza Pordenone (risultato finale 3-1) streaming: la chiude Camporese

VIDEO PISA COSENZA (1-1): IL TABELLINO

PISA-COSENZA 1-1

MARCATORI: 6′ pt Venturi autogol, 33′ st Liotti D.

PISA: Nicolas A. Benali A. (dal 36′ st Masucci G.), Beruatto P., Birindelli S., Caracciolo Ant. (dal 36′ st De Vitis A.), Cohen Y., Hermannsson H., Marin M. (dal 36′ st Gucher R.), Nagy A., Sibilli G. (dal 36′ st Mastinu G.), Torregrossa E. (dal 23′ st Puscas G.). A disp. Dekic V., Livieri A. Berra F., De Marino D., De Vitis A., Di Quinzio D., Gucher R., Mastinu G., Masucci G., Puscas G., Siega N., Toure I. All. D’Angelo L.

COSENZA: Matosevic K., Bittante L. (dal 1′ st Florenzi A.), Camporese M., Carraro M. (dal 20′ st Zilli M.), Caso G. (dal 41′ st Ndoj E.), Di Pardo A., Laura G., Palmiero L. (dal 1′ st Liotti D.), Rigione M., Situm M. (dal 1′ st Kongolo R.), Venturi M.. A disp. Sarri E., Arioli A., Borrelli G., Boultam R., Florenzi A., Gerbo A., Hristov A., Kongolo R., Liotti D., Ndoj E., Voca I., Zilli M. All. Bisoli P.

DIRETTA/ Lecce Pisa (risultato finale 2-0): Farago firma il raddoppio!

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PISA COSENZA













© RIPRODUZIONE RISERVATA