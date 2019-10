Video/ Pisa Crotone (1-1): highlights e gol. Pari deciso da De Vitis e Golemic

Termina col pareggio per 1-1 il posticipo al Romeo Anconetani nella 8^ giornata di serie B: come si vede nel video di Pisa e Crotone, il triplice fischio finale del signor Minelli consegna un punto a testa valido per la classifica, che però non accontenta i rossoblu. La formazione del tecnico Stroppa infatti, sia nel primo tempo, che soprattutto nella ripersa, ha creato e sprecato non poche occasioni da gol. la rete di Golemic, arrivata al 71’ per pareggiare i conti quindi, non soddisfa molto il Crotone. Pure i rossoblu hanno chiuso la sfida in dieci, dopo il cartellino rosso esposto per Gigliotti al 80’. Di contro il pari è un risultato che premia la prova dei Pisa, che si è mostrato poco propositivo ma comunque compatto (specie in difesa) contro una delle squadre più forti di questo campionato di Serie B. Da segnalare per i toscani, la prima rete del match. a firma di De Vitis, al 30’. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PISA CROTONE

VIDEO PISA CROTONE: IL TABELLINO

Pisa Crotone 1-1 (1-0 pt)

Reti: 30′ De Vitis (P), 71′ Golemic (C)

PISA (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis (65′ Ingrosso), Benedetti; Belli, Verna, Gucher, Siega, Pinato (57′ Birindelli); Marconi, Masucci (75′ Fabbro). A disposizione. Perilli, Izzillo, Moscardelli, Di Quinzio, Minesso, Meroni, Marin, Liotti, Asencio. Allenatore D’Angelo

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata (60′ Vido), Mazzotta (80′ Mustacchio); Simy (68′ Nalini), Messias. A disposizione. Figliuzzi, Festa, Cuomo, Mustacchio, Spolli, Gomelt, Zanellato, Evans, Rutten, Panza. Allenatore Stroppa

Arbitro: Daniele Minelli di Varese (Bercigli-Dei Giudici. 4° uomo Gualtieri)

Note: Ammoniti: Crociata (C), Benedetti (P), Aya (P), Gucher (P), Messias (C), Verna (P), Masucci (P), Benali (C), Fabbro (P), Vido (C), Siega (P). Ammonito anche il tecnico del Pisa Luca D’Angelo. Espulso Gigliotti (C) per gioco violento. Angoli: 2-6. Recupero: 0′ pt. / 5′ st. Spettatori: 7.674.



