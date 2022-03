Video/ Pisa Crotone (3-2) gol e highlights: i toscani dilagano ma poi…

I tifosi del Pisa non possono rilassarsi nemmeno quando la loro squadra del cuore è avanti di tre gol, come potremo scoprire negli highlights video di Pisa Crotone 3-2. Proprio così, all’Arena Garibaldi, nell’ennesimo turno infrasettimanale di Serie B, i padroni di casa hanno rischiato di farsi clamorosamente rimontare dal Crotone, alla fine la formazione allenata da D’Angelo la spunta per 3-2 e rimane agganciato al treno buono per la promozione diretta. Ma visto come si erano messe la cosa, negli spogliatoi dopo il triplice fischio il tecnico ne avrà dette sicuramente quattro ai suoi ragazzi che stavano gettando al vento tre punti che all’intervallo sembravano in cassaforte. Nonostante un buon inizio di partita in cui si rendono pericolosi con Maric, i pitagorici vengono travolti dall’ondata nerazzurra. Puscas apre le danze dribblando pure il portiere, assist di Benali che poco dopo si metterà in proprio punendo i suoi ex-compagni di squadra (davanti ai quali non esulta), prima dell’intervallo Festa combina un vero pasticcio non trattenendo un cross apparentemente innocuo di Beruatto, il pallone finisce sui piedi di Torregrossa che a quel punto deve solo appoggiarla comodamente in rete per il tris che sembra mettere il sigillo alla contesa con 45 minuti d’anticipo.

Il match riprende con il Pisa che sfiora addirittura il poker, Puscas e Torregrossa vengono murati da Golemic che salva a qualche millimetro dalla linea di porta, il Crotone sembra che stia per capitolare una volta per tutte e invece rialza improvvisamente la testa grazie alla splendida punizione di Mogos, una cannonata imprendibile per Nicolas e i pitagorici accorciano le distanze. Sembra il classico gol della bandiera che serve solamente a rendere la sconfitta un po’ meno pesante, invece trascorrono altri dieci minuti e la squadra di Modesto accorcia ulteriormente le distanze con il sinistro vincente di Cuomo, e sugli spalti dell’Arena Garibaldi cala un gelo inquietante. Bisogna soffrire fino all’ultimo secondo dopo aver dominato per larghi tratti, una squadra che punta a tornare nella massima categoria dopo 31 anni non può concedersi questi cali di tensione, la gestione del risultato non è di certo uno dei punti di forza dei ragazzi di D’Angelo che ancora una volta stavano per rovinare quanto fatto di buono. La compagine calabrese si è svegliata troppo tardi, e a 11 giornate dal termine della regular season solamente un miracolo divino può tirarla fuori dall’incubo della seconda retrocessione nel giro di due anni.

PISA-CROTONE 3-2 (3-0)

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo (46’ Hermannsson), Beruatto; Siega (80’ Idrissa Touré), Marin, Mastinu (66’ Nagy); Benali (73’ Gucher); Torregrossa (66’ Lucca), Puscas. All. Luca D’Angelo.

CROTONE (4-3-3): Festa; Calapai (53’ Mogos), Golemic, Cuomo, Sala (53’ Schnegg); Schirò (46’ Mulattieri), Kone, Awua; Marras (53’ Nedelcearu), Maric, Kargbo. All. Francesco Modesto.

ARBITRO: Francesco Cosso (Sez. di Reggio Calabria).

AMMONITI: 23’ Kone (C), 30’ Puscas (P), 54’ Siega (P), 55’ Golemic (C), 59’ Hermannsson (P), 90’+3’ Nedelcearu (C).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 22’ Puscas (P), 37’ Benali (P), 45’ Torregrossa (P), 60’ Mogos (C), 69’ Cuomo (C).



