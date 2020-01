Video/ Pisa Juve Stabia (1-1): highlights e gol. Masucci illude i toscani (Serie B)

Diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Pisa Juve Stabia 1-1. Tra le mura amiche dell’Arena Garibaldi i toscani sono andati davvero a un passo dalla prima vittoria del 2020, invece sul filo di lana si sono fatti raggiungere dalle vespe gialloblù che prolungano la loro serie di risultati utili con un pareggio preziosissimo aggiuntato proprio allo scadere del recupero, quando sugli spalti già si cominciava a festeggiare. Dopo un primo tempo in cui i padroni di casa avevano sfiorato il vantaggio con la traversa di Gucher, la prodezza di Provedel sull’incornata di Birindelli e il salvataggio di Vitiello che aveva ribattuto la conclusione ravvicinata di Soddimo, nella ripresa il mister D’Angelo si affida al rientrante Marconi che aveva saltato gli ultimi sette turni di campionato per un infortunio. Il ritorno in campo di uno degli attaccanti più prolifici della Serie B ridà linfa vitale ai pisani che trovano il modo di sbloccare la contesa a sei minuti dal novantesimo con Masucci. Nell’extra-time, però, Gori sbaglia i tempi dell’uscita e lascia la porta sguarnita, un invito a nozze per Di Gennaro che pareggia i conti quando l’arbitro Marini aveva già il fischietto in bocca praticamente. Grande amarezza per i nerazzurri che stavano assaporando i tre punti, la squadra di Caserta ancora una volta dimostra di avere risorse infinite. Non è caso se nelle ultime giornate solamente il Benevento – che ha già un piede e mezzo in Serie A – ha fatto più punti, a Castellammare tutti restano con i piedi per terra anche se con la zona play-out a +5 e i play-off a -1 sognare non è proibito. CLICCA QUI PER IL VIDEO PISA JUVE STABIA

VIDEO PISA JUVE STABIA: LE DICHIARAZIONI

Diamo la parola a Davide Di Gennaro che a pochi secondi dal triplice fischio ha salvato la Juve Stabia dal KO: “Avevo tanta voglia di festeggiare poiché venivo da due anni molto difficili, dedico questo gol a mia moglie e a mio figlio che sono sempre stati al mio fianco. Se non molliamo mai è merito del mister che ci ha insegnato a non arrenderci e a lottare finché la palla rotola. In particolare oggi eravamo passati in svantaggio in maniera rocambolesca e non avremmo meritato di perdere, siamo stati bravi a crederci fino in fondo e a strappare un pareggio che ci consente di allungare la nostra striscia positiva. Complimenti al Pisa che ci ha messo in difficoltà e ci ha costretto a tirar fuori il meglio di noi. Dove possiamo arrivare? Il nostro obiettivo primario resta la salvezza, dopo la sesta giornata avevamo solo un punto in classifica e questo non dobbiamo dimenticarlo, se poi ci sarà l’opportunità di lottare per traguardi più ambiziosi, ben venga”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA