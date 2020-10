Video/ Pisa Juve Stabia (2-0) highlights e gol: doppio Sibilli, turno superato

Il Pisa supera la Juve Stabia nel secondo turno di Coppa Italia grazie alla doppietta di Sibilli. Andiamo a scoprire tutte le emozioni del match. Sibilli! I padroni di casa la sbloccano dopo appena sette minuti di gioco! Grandissimo doppio interventi di Lazzari che non può nulla sul secondo spunto vincente di Sibilli. Mazzitelli prova a trovare il raddoppio con un destro a giro di pregevole fattura che non inquadra lo specchio. Rigore per la Juve Stabia! Fallo su Loria ai danni di Della Pietra, per il direttore di gara non ci sono dubbi. Scaccarabozzi sul dischetto si fa ipnotizzare dal portiere avversario! Birindelli dalla lunga distanza, la palla non trova la porta. Scaccarabozzi prova a servire in mezzo Della Pietra che non ci arriva per un soffio. La prima frazione termina con il Pisa avanti grazie alla rete siglata da Sibilli.

SECONDO TEMPO

Lazzari falcia Sibilli in area di rigore, rigore per il Pisa. Sulla sfera lo stesso Sibilli che non sbaglia! Intanto la prima rete del Pisa è stata assegnata a Sibilli e non a Masucci. Vido ci prova con il destro ma Lazzarinè attento e respinge. Cinque minuti dopo è costretto a fermarsi Samuele Birindelli per un problema muscolare: al suo posto D’Angelo fa entrare Francesco Lisi. Il match non ha praticamente più nulla da dire. Vittoria sul velluto per il Pisa contro la Juve Stabia che ha fallito un calcio di rigore con Scaccarabozzi.

IL TABELLINO

Pisa (4-3-1-2): Loria; Birindelli (57′ Lisi), Benedetti, Masetti, Belli (82′ Pisano); De Vitis (65′ Marin), Pompetti, Mazzitelli (65′ Vido); Zammarini; Masucci (65′ Siega), Sibilli. All. D’Angelo

Juve Stabia (4-3-3): Lazzari; Todisco, Codromaz, Allievi, Oliva (59′ Troest); Scaccabarozzi (59′ Rizzo), Selvaggio, Grimaldi; Stoecklin (59′ Bentivegna, 71′ Sigismondo)), Della Pietra, Guarracino (82′ Golfo). All. Padalino

Reti: 7′ Sibilli (P), 50′ Sibilli (rig.)

Ammoniti: Loria (P), Mazzitelli (P), Scaccabarozzi (J), Allievi (J)

