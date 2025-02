VIDEO PISA JUVE STABIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Arena Garibaldi il Pisa ha ragione della Juve Stabia vincendo in rimonta per 3 a 1. Nel primo tempo i toscani cercano di spezzare immediatamente l’equilibrio di partenza in ripartenza con Moreo che viene però fermato da Quaranta al 12′ dopo un contrasto tra Bellich e Canestrelli.

DIRETTA/ Cosenza Palermo (risultato finale 0-3): tris rosanero! (23 febbraio 2025)

Le Vespe sciupano un paio di opportunità con Adorante e Candellone al 29′ e le Pantere si vedono intercettare uno spunto insidioso di Moreo da Bellich al 32′ prima di restare in superiorità numerica dal 36′ in concomitanza con l’espulsione per cartellino rosso diretto mostrato a Candellone, su chiamata del VAR. Nel secondo tempo le Pantere non passano con Caracciolo per l’intervento di Piscopo al 50′ ed il gol di Tramoni viene annullato al 53′ dato che il pallone aveva già varcato la linea di fondo campo in precedenza.

DIRETTA/ Salernitana Frosinone (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca all'Arechi! (23 febbraio 2025)

Nel finale il lancio di Floriani Mussolini viene deviato in porta da Marin al 57′ per l’autorete che vale il vantaggio ospite ma Tramoni ripristina l’equilibrio al 64′ trasformando un calcio di rigore assegnato per fallo di Quaranta nei confronti di Piccinini. Al 67′ Morutan mette la freccia e completa la rimonta segnando il gol del raddoppio a cui si aggiunge poi anche la rete di Moreo, assistito da Piccinini, al 77′.

L’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, oltre ad aver espulso con un rosso Candellone al 36′ tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo in quattro occasioni ammonendo Rus al 79′ e Sernicola all’87’ da un lato, Quaranta al 42′ e Floriani al 59′ dall’altro. Una vittoria questa della ventisettesima giornata che lancia il Pisa a quota 57 nella classifica del campionato di Serie B 2024/2025 mentre la Juve Stabia si deve accontentare dei 39 punti già posseduti.

DIRETTA/ Brescia Sudtirol (risultato finale 0-0): animi infuocati! (23 febbraio 2025)