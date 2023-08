Video/ Pisa Parma (1-2) gol e highlights: Čolak trascina i ducali nel recupero (Serie B, 29 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PISA PARMA 1-2: TUTTO NEL PRIMO TEMPO!

In attesa della sentenza del Consiglio di Stato che definirà una volta per tutte la line-up della stagione 2023-24 di Serie B, il Parma prova già ad andare in fuga ottenendo la terza vittoria in altrettante partite su un campo difficile come quello del Pisa, che non ha avuto di certo un calendario facile visto che all’esordio ha affrontato (e battuto) un’altra squadra candidata alla promozione come la Sampdoria. All’Arena Garibaldi gli ospiti si mostrano subito aggressivi e mettono parecchia pressione ai padroni di casa scheggiando un palo con Partipilo nelle battute iniziali del match. A furia di insistere i ducali sbloccano con merito la contesa al quarto d’ora con Bonny assistito splendidamente da Sohm che si invola sulla corsia di sinistra lasciando sul posto Veloso. Successivamente il giovane attaccante francese (classe 2003) propizierà l’espulsione di Leverbe costretto a commettere un fallo da ultimo uomo per impedirgli di involarsi verso la porta di Nicolas.

In vantaggio di un gol e in superiorità numerica, il Parma sembra avere il pieno controllo della situazione ma non fa i conti con D’Alessandro che a inizio ripresa sfiora il pareggio obbligando Chichizola a una parata da campione per salvare il risultato, poi indurrà Coulibaly a spendere il secondo giallo, ristabilendo così la parità numerica sul terreno di gioco. In dieci contro dieci l’atteggiamento del Pisa cambia di conseguenza e i ragazzi di Aquilani attaccano con ancora più convinzione, ricevendo inoltre un piccolo aiuto dall’arbitro Volpi che assegna loro un calcio di rigore abbastanza generoso per il contatto in area tra Valoti – che accentua la caduta – e Begić – che invece fa di tutto per ritrarre la gamba. Dagli undici metri il numero 27 trasforma il penalty e pareggia i conti sebbene il portiere argentino intuisca e sfiori il pallone che entra comunque in porta riaccendendo gli entusiasmi sugli spalti dell’impianto intitolato allo storico presidente Romeo Anconetani. La capolista non si accontenta del pareggio e preferisce correre qualche rischio in più pur di prendersi i tre punti. A tempo quasi scaduto arriva il guizzo di Čolak che devia con la coscia il tiro di Del Prato e manda di traverso la serata ai tifosi toscani. Finisce 2 a 1 per i ducali che volano a 9 punti in classifica, in attesa delle altre gare in programma stasera alle ore 20 e 30 i ragazzi di Pecchia si godono il primato solitario.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PISA PARMA 1-2, IL TABELLINO

PISA-PARMA 1-2 (0-1)

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri (82’ Calabresi), Canestrelli, Leverbe, Beruatto (72’ Jureškin); Veloso, Marin (71’ L. Tramoni); D’Alessandro (82’ Masucci), Valoti, Arena (30’ Hermannsson); Mlakar. All. Alberto Aquilani.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Del Prato, Circati, Zagaritis; Bernabé (81’ Hernani), Estévez; Partipilo (46’ Čolak), Sohm (59’ Osorio), Mihaila (46’ Begić); Bonny (59’ Benedyczak). All. Fabio Pecchia.

ARBITRO: Manuel Volpi (Sez. di Arezzo).

AMMONITI: 9’ Partipilo (Par), 17’ Coulibaly (Par), 42’ Marin (Pis)

ESPULSI: 28’ Leverbe (Pis) per fallo da ultimo uomo, 56’ Coulibaly (Par) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 14’ Bonny (Par), 85’ rig. Valoti (Pis), 90’+4’ Čolak (Par).

