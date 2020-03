Video/ Pisa Perugia (1-0): highlights e gol. Ai toscani basta Vido al 54′

Nella 26^ giornata di Serie B, è preziosa vittoria per il Pisa che batte di misura col risultato di 1-0, un Perugia sempre più in crisi dall’avvento di Cosmi in panchina. Come si vede nel video di Pisa Perugia, è match interessante ed equilibrato nelle prime battute di gioco, si rende pericoloso Sgarbi con un appariscente colpo di tacco, poi al 32′ lampo del Pisa con un gran destro di Marconi che finisce di poco a lato, quindi al 36′ una gran botta di Masucci impegna Vicario, che non si lascia comunque sorprendere. I minuti finali del primo tempo fanno registrare un crescente forcing del Pisa, al 41′ viene ammonito Benedetti per una trattenuta su Melchiorri. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PISA PERUGIA

VIDEO PISA PERUGIA: IL SECONDO TEMPO

Anche a inizio ripresa i toscani fanno valere una maggiore presenza sul terreno di gioco, al 7′ con un gran destro di Marconi che manca di poco il bersaglio, poi provvidenziale doppio intervento di Vicario, prima su Marconi e poi su Marin. Al 9′ però il Pisa si porta comunque in vantaggio: Marin innesca Vido che lascia partire una gran botta dalla lunga distanza, conclusione imprendibile per Vicario. Sembra un match a senso unico, ci si attenderebbe una reazione del Perugia che non si concretizza, il Pisa gestisce bene difensivamente ma al 38′ Fabbro, entrato in campo da appena 9′ al posto di Marconi, subisce un rosso diretto per un fallaccio di Dragomir e lascia i nerazzurri in dieci uomini. Il Perugia prova ad approfittare della situazione ma è rimasto troppo poco tempo, col match che si chiude con 3 punti pesanti per il Pisa.

