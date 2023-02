Video/ Pisa Perugia (2-1) gol ed highlights: super rete di Marin, vittoria nerazzurra

Video Pisa Perugia che presenta una partita a due volti. Prima frazione del primo tempo molto equilibrata con tante fasi di studio e ben due goal annullati per posizione di fuorigioco. Gliozzi è il primo a farsi beccare in posizione di offside servendo poi il compagno Morutan chi aveva spedito la palla in rete, tutto fermo. Pisa che rimane in 10 uomini per l’espulsione di Hermannsson, reo di aver trattenuto in maniera troppo evidente l’avversario lanciato in porta nonostante i diversi metri di distanza. La gara si accende nella seconda frazione il primo tempo, con il calcio di rigore sanzionato dall’arbitro. Dal dischetto si presenta Thiago Casasola che spiazza il portiere e porta in vantaggio i suoi. Poi si becca anche un cartellino giallo per via del esultanza polemica.

Secondo tempo che sorride al Pisa che riesce anche a ribaltare il risultato dopo la sconfitta dei primi 45. Prima la pareggia Morutan che si gira benissimo sul passaggio di Gliozzi e trafigge il portiere con un preciso tocco alla sua sinistra. Al minuto 58 il gol vittoria arriva con una perla assoluta, da vedere e rivedere più volte, da parte di Marin. Il centrocampista calcia di controbalzo e spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali, dopo il portiere non può che soltanto guardare. Nel finale anche il Perugia subisce un’espulsione; gara in parità numerica e vittoria per il Pisa.

VIDEO PISA PERUGIA: IL TABELLINO

PISA: Barba F., Beruatto P., Esteves T. (dal 26′ st Sibilli G.), Gliozzi E. (dal 37′ st Masucci G.), Hermannsson H., Marin M., Moreo S. (dal 42′ pt Caracciolo Ant.), Morutan O. (dal 26′ st Calabresi A.), Nagy A. (dal 37′ st De Vitis A.), Nicolas A. (Portiere), Toure I.. A disposizione: Calabresi A., Caracciolo Ant., De Vitis A., Gargiulo M., Livieri A. (Portiere), Mastinu G., Masucci G., Sibilli G., Torregrossa E., Tramoni L., Tramoni M., Zuelli E. Allenatore: D’Angelo L..

PERUGIA: Bartolomei P. (dal 13′ st Matos), Casasola T., Dell’Orco C. (dal 14′ pt Curado M.), Di Carmine S., Gori S. (Portiere), Kouan C. (dal 13′ st Capezzi L.), Luperini G., Paz Y., Santoro S. (dal 40′ st Vulikic S.), Sgarbi F., Struna Al. (dal 40′ st Iannoni E.). A disposizione: Abibi A. (Portiere), Baldi L., Capezzi L., Curado M., Furlan J. (Portiere), Iannoni E., Matos, Onishchenko A., Seghetti A., Sulejmani F., Vulic M., Vulikic S. Allenatore: Castori F..

Reti: al 6′ st Morutan O. (Pisa) , al 13′ st Marin M. (Pisa) al 39′ pt Casasola T. (Perugia) .

Ammonizioni: al 36′ pt Marin M. (Pisa), al 43′ pt Beruatto P. (Pisa), al 20′ st Toure I. (Pisa) al 40′ pt Casasola T. (Perugia), al 9′ st Kouan C. (Perugia), al 22′ st Bartolomei P. (Perugia), al 38′ st Curado M. (Perugia).

Espulsioni: al 31′ pt Hermannsson H. (Pisa) al 31′ st Paz Y. (Perugia)











