Video/ Pisa Pescara (2-1): gol e highlights, vittoria in extremis (Serie B)

Allo stadio Arena Garibaldi, come scopriremo nel video Pisa Pescara, la squadra di casa supera gli ospiti in extremis per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa subiscono il tentativo da parte degli ospiti di prendere in mano le redini del match facendo loro il possesso del pallone. Tuttavia, la squadra allenata da mister D’Angelo non rimane a guardare ed attende sapientemente il momento giusto per colpire fino ad andare effettivamente a segno al 15′ con Belli, autore di un preciso colpo di testa a capitalizzare l’assist vincente offertogli dal suo compagno Lisi. La partita rimane bloccata per gran parte della sua durata e bisogna attendere l’ultima parte perchè Clemenza, assistito da Melegoni, riesca a ristabilire quantomeno momentaneamente l’equilibrio iniziale all’89’. Ci pensa infatti Soddimo, ormai a recupero inoltrato a ridosso del 90’+6′, quindi a tempo scaduto rispetto ai 4 minuti di recupero concessi inizialmente dal direttore di gara, a chiudere definitivamente i conti sfruttando nel migliore dei modi il suggerimento del suo compagno Pinato. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Pisa di salire a quota 40 nella classifica di Serie B mentre il Pescara non si muove, rimanendo fermo con i suoi 38 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO PISA PESCARA: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO PISA PESCARA: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge abbastanza chiaramante come il Pisa abbia saputo sfruttare al meglio le opportunità creata se si pensa al 4 a 4 nei tiri in porta, 13 a 8 quelli totali, ed al possesso palla finale favorevole al Pescara con il 57%. Gli ospiti hanno anche toccato più palloni a giudicare dal 522 a 399 nei passaggi totali ed hanno peccato un po’ troppo di superficialità in zona offensiva a causa del 128 a 97 negli attacchi, 54 a 38 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata il Pescara a causa del 20 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro D. Minelli ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Bettella, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Masciangelo, Crecco, Drudi e Clemenza da un lato, Video e Lisi dall’altro.

Pisa Pescara 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 15′ Belli(Pi); 89′ Clemenza(Pe); 90’+6′ Soddimo(Pi).

Assist: 15′ Lisi(Pi); 89′ Melegoni(Pe); 90’+6′ Pinato(Pi).

PISA (3-5-2) – Gori; Belli, Caracciolo, Benedetti; Birindelli, Siega, Marin, Gucher, Lisi; Marconi, Masucci. Allenatore: D’Angelo. All.: D’Angelo.

PESCARA (3-5-2) – Fiorillo; Scognamiglio, Bettella, Drudi; Zappa, Busellato, Kastanos Memushaj, Crecco; Pucciarelli, Galano. All.: Legrottaglie.

Arbitro: D. Minelli.

Ammoniti: Bettella, Crecco, Masciangelo, Vido, Lisi, Drudi, Clemenza.

Espulsi: Bettella.



