Video/ Pisa Spal (1-2) gol e highlights: disastro neroazzurro, niente play off

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PISA SPAL: COLPO INASPETTATO PER GLI ESTENSI

Pisa Spal video gol e highlights dell’ultimo turno di Serie B che ha visto la squadra di Ferrara imporsi in trasferta 2-1. Un risultato sulla carta imprevedibile visto che ai toscani servivano i tre punti per andare ai playoff mentre la Spal era ormai già retrocessa. L’aria all’Arena Garibaldi però sembra pesante sin dalle prime battute con la Spal che riesce ad imporre il proprio gioco nonostante le motivazioni ben meno marcate rispetto agli avversari. Poco prima del duplice fischio arriva addirittura il vantaggio firmato Celia su assist di Moncini.

Nella ripresa l’intervallo sembra non aver giovato alla squadra di D’Angelo visto che al 52′ Moncini realizza il nono gol in campionato dal dischetto facendo crollare il gelo tra i tifosi del Pisa, consapevoli di star gettando alle ortiche un match point per i playoff. Verso l’ora di gioco Torregrossa accorcia le distanze, ma la posizione di fuorigioco strozza l’urlo in gola al centravanti ex Brescia. Passano pochi minuti e Tramoni, questa volta regolarmente, dimezza lo svantaggio. Un gol però inutile cl senno del poi visto che da quel momento il risultato non cambia: sconfitta e fischi per il Pisa in una partita dove l’unico imperativo, vincere, non è stato rispettato.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PISA SPAL: DISASTRO CALABRESI, MONCINI RINGRAZIA

Pisa Spal è stata una di quelle partite che ci ricordano di come il calcio sia imprevedibile. Una squadra già retrocessa dopo un’annata pessima si presenta e vince all’ultima giornata sul campo di una formazione a cui mancava solo una vittoria per approdare ai playoff. Grandi colpe in questa gara sono da assegnare ai difensori del Pisa con Beruatto, Barba, Caracciolo e soprattutto Calabresi. Quest’ultimo mette a referto un assist, ma al tempo stesso sbaglia sul gol del momentaneo 1-0 e causa il rigore per il raddoppio di Moncini.

Proprio l’ex Settore Giovanile della Juventus si può ritenere soddisfatto della sua ultima performance stagione. L’attaccante prima di testa offre l’assist del primo vantaggio targato Celia e successivamente si incarica della battuta del rigore che consente al centravanti di Oddo di fare nove in campionato. Molto bene anche Pomini che nonostante i 42 anni dimostra di avere ancora ir ifelssi dicendo di no a Tramoni e Beruatto nel giro di pochi minuti.

VIDEO GOL PISA SPAL, IL TABELLINO

PISA-SPAL 1-2

MARCATORI: 42′ Celia (S), rig. 52′ Moncini (S), 68′ Tramoni M. (P)

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi (73′ Tramoni L.), Caracciolo, Barba, Beruatto; Gargiulo (46′ Gliozzi), Nagy (59′ De Vitis), Mastinu (59′ Zuelli); Sibilli, Tramoni M.; Torregrossa (68′ Moreo). All. D’Angelo

SPAL (3-5-2): Pomini; Dalle Mura, Meccariello, Varnier (73′ Arena); Fiordaliso (12′ Dickmann); Maistro, Murgia, Tunjov (58′ Rauti), Celia (73′ Fetfatzidis); Rabbi (58′ Zanellato), Moncini. All. Oddo

ARBITRO: Giacomo Camplone

AMMONITI: Mastinu (P), Caracciolo (P), Zanellato (S), Pomini (S), Fetfatzidis (S)

