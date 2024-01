Video/ Pisa Spezia (2-3) gol e highlights: colpo salvezza dei liguri (27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PISA SPEZIA (2-3): LA PARTITA

Lo Spezia vince la sfida salvezza in casa del Pisa e conquista tre punti fondamentali. Si accendono subito gli ospiti. Nicolas viene superato da Kouda servito da Vignali. D’Alessandro ci prova a giro, grande risposta di Zoet. Il Pisa pareggia su rigore. Vignali stende Arena in area, il direttore di gara indica il dischetto. Torregrossa calcia centrale e spiazza Zoet. Lo Spezia non ci sta e trova subito il nuovo vantaggio. Falcinelli per Verde, tiro a giro che supera Nicolas. Nel finale di prima frazione altro rigore, questa volta a favore dello Spezia. Esteves falloso su Mateju. Verde con il cucchiaio supera Nicolas e sigla la doppietta personale.

Nel secondo tempo è un assalto all’arma bianca del Pisa che trova la rete della speranza con Bonfanti. D’Alessandro parte in contropiede e serve Bonfanti che da pochi passi la mette in rete. All’ultimo istante Tourè di testa ha la palla del pari, Zoet sfodera un grandissimo intervento.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PISA SPEZIA (2-3): IL TABELLINO

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (77′ Tourè); Veloso (46′ L. Tramoni), Marin; Arena (77′ Masucci), Torregrossa (63′ Bonfanti), D’Alessandro; Mlakar (63′ Valoti). All. Aquilani

Spezia (3-4-1-2): Zoet; Hristov, Nikolaou, Mateju; Vignali (56′ Jagiello), Kouda (61′ Pietra), Cassata, Bertola; S.Esposito; Verde (77′ F. Esposito), Falcinelli (77′ Moro). All. D’Angelo

Reti: 20′ Kouda (S), 33′ Torregrossa (P) rig., 36′ Verde (S), 45′ Verde (S) rig., 76′ Bonfanti (P)

Ammoniti: Kouda (S), Esteves (P), Nicolas (P), Canestrelli (P), Mascucci (P), L. Tramoni (P), Pietra (S)

