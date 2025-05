VIDEO PISA SUDTIROL (3-3): SPETTACOLO ALL’ARENA GARIBALDI

In un’Arena Garibaldi festante per la promozione in Serie A è andato in scena il video Pisa Sudtirol tra due squadre che non avevano più nulla da chiedere a questo campionato. Il primo tempo, nonostante uno stadio in festa, è molto divertente e vede ben tre gol segnati. A sbloccare il punteggio è Mallamo che trova un eurogol con un destro dalla distanza che si insacca alle spalle di Gori spegnendo gli entusiasmi di uno stadio che si era appena colorato di nerazzurro con una suggestiva coreografia celebrativa. La risposta del Pisa fatica ad arrivare e ad approfittarne sono ancora gli ospiti che riescono a trovare il raddoppio. Al 35′, infatti, Hojholt spinge Mallamo in area di rigore e l’arbitro fischia il fallo mandando dal dischetto un Gori glaciale ed in grado di raddoppiare il vantaggio del Sudtirol. Il doppio svantaggio risveglia i padroni di casa che riescono subito ad accorciare la distanza con Lind che insacca da pochi passi di testa dopo una conclusione di Vignato respinta da Adamonis.

L’inizio del secondo tempo del video Pisa Sudtirol non infiamma gli animi e vede due squadre che non alzano particolarmente il ritmo. Al 62′ il tentativo è di Martini che calcia al volo ma non trova la porta per pochi centimetri. Qualche minuto dopo, al 68′, arriva anche il terzo inaspettato gol per il Sudtirol che cala il tris con un Pietrangeli bravo ad insaccare da pochi passi. L’1 a 3 sembra chiude la partita ma gli uomini di Inzaghi non mollano e riescono a riprende la partita. Il 2 a 3 è un gioiello di Sernicola che trova un tiro sul secondo palo capace di insaccarsi sotto la traversa. Il pareggio, invece, arriva al 93′ con Rus che calcia una punizione spettacolare e trova il terzo gol per i toscani che chiude la partita sul 3 a 3.

VIDEO PISA SUDTIROL (3-3): GOL E HIGHLIGHTS