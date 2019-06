Video/ Pisa Triestina (2-2): highlights e gol. Marconi salva i nerazzurri (Serie C)

Che match entusiasmante abbiamo assistito ieri al al Romeo Anconetani nella partita di andata delle semifinali dei play off di Serie C: come emerge nel video di Pisa Triestina alla fine però il risultato si è confermato sul 2-2, esito che rimanda al turno di ritorno il verdetto sulla prima finalista. Tornando alla partita ecco che al via sono stati gli alabardati i primi a uscire allo scoperto, ma certo i nerazzurri non si sono atti attendere troppo: il primo tempo è pirotecnico e dopo la rete di Costantino al 14’ ci pensa subito Moscardelli a rispondere per le rime al 39’. L’intervallo però non arriva prima che la Triestina torvi ancora il vantaggio, questa volta con Formiconi. Nella ripresa è quindi il Pisa a partire con grande aggressività e voglia di trovare presto il pari: le occasioni da gol non mancano per i nerazzurri ma la rete non arriva. E’ quindi solo negli ultimi minuti che i toscani trovano l’agognato pareggio, pur dopo la girandola dei cambi: ci ha pensato Marconi a trovare la via del gol all’86’ e regalare al suo Pisa ancora una chance nella sfida di ritorno.

IL TABELLINO

Pisa – Triestina 2-2

Reti: 14′ Costantino (T), 39′ Moscardelli (P), 43′ Formiconi (T), 86′ Marconi (P)

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, De Vitis, Birindelli (76′ Liotti); Di Quinzio, Gucher, Marin (64′ Verna); Minesso (76′ Izzillo); Moscardelli (64′ Masucci), Pesenti (58′ Marconi). All. D’Angelo

Triestina (4-4-2): Offredi; Frascatore, Malomo (79′ Codromaz), Lambrughi, Formiconi; Mensah (91′ Bariti), Maracchi (70′ Steffè), Coletti, Procaccio (79′ Petrella); Granoche, Costantino (70′ Beccaro). All. Pavanel

Ammoniti: Formiconi (T), Lisi (P), Offredi (T), Gucher (P)

Note: arbitro Ivan Robilotta; angoli 11-4 (4-3); recupero 0′ e 5′

