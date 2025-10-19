Video Pisa Hellas Verona (risultato finale 0-0) gol e highlights della gara valida per il settimo turno della Serie A 2025/2026.
VIDEO PISA VERONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
All’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani finisce con un pareggio senza reti per 0 a 0 la sfida di coda tra Pisa ed Hellas Verona. Nel primo tempo i gialloblu tentano immediatamente di imporre il loro gioco e di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva andando per esempio alla conclusione intorno al 12′ con Giovane che, sfruttando il pallone recuperato da Serdar su Nzola, manda a lato per un soffio incappando nella deviazione provvidenziale di Albiol.
I veneti si disperano al 22′ quando Cham spreca una buona chance ed i nerazzurri non si rivelano più precisi di testa con Moreo al 32′ sul calbio d’angolo battuto da Aebischer prima che Cham fallisca un’altra importante occasione al 42′, in questo caso per colpa dell’intervento decisivo compiuto dal portiere Semper.
Nel secondo tempo gli uomini allenati da mister Gilardino ripartono con un piglio diverso rispetto a quello mostrato in apertura di gara sebbene rischino qualcosa al 55′ quando Orban non sfrutta a dovere un’incertezza di Aebischer.
Nel finale Nzola pecca di precisione al 58′ e, nel corso dei minuti di recupero, gli scaligeri del tecnico Paolo Zanetti rimangono increduli quando Frese si divora il potenziale gol del vantaggio in extremis al 90’+5′.
Questo risultato assegna ad entrambe le compagini, sempre a ridosso delle ultime posizioni della graduatoria, un solo punto che permette ad esempio al Pisa di toccare quota 3 in Serie A dopo la settima giornata della stagione 2025/2026. Dal canto suo l’Hellas Verona raggiunge invece i quattro punti nella classifica del massimo campionato di calcio.