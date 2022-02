Video/ Pisa Vicenza (2-2) gol e highlights: i nerazzurri non vincono più (Serie B)

VIDEO PISA VICENZA (2-2): I TOSCANI RALLENTANO ANCORA

Continua a rallentare il Pisa che impatta anche contro il Vicenza penultimo in classifica ed è ancora a caccia della prima vittoria nel 2022. Al doppio vantaggio siglato da Cavion e Diaw i padroni di casa rispondono con Cohen e Caracciolo. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Beruatto trova Lucca, il tiro del centravanti è impreciso. Cavion! La sblocca il Vicenza! Un bel tiro al volo con Nicolas che ha però le sue colpe prendendo gol sul suo palo. Diaw! Arriva il raddoppio del Vicenza a sorpresa! Ranocchia serve Zonta che a sua volta serve il centravanti in area per il raddoppio dei veneti. Pisa che sta attaccando in questi ultimi minuti di prima frazione per provare a riaprirla. Cohen! La riapre il Pisa! Beruatto la mette in mezzo e pesca il compagno di squadra che punisce una disattenta difesa del Vicenza. Termina la prima frazione di gara, Vicenza a sorpresa in vantaggio sul campo del Pisa.

VIDEO PISA VICENZA: IL SECONDO TEMPO

Azione personale di Puscas che per un soffio non trova la porta. Lucca fa da sponda per Puscas, grande respinta di Contini. Il Pisa ha alzato il giro del motore a caccia del pareggio. Caracciolo! La riprende meritatamente il Pisa! Bruscagin sbaglia tutto nella sua area, palla per Caracciolo che supera il portiere avversario. Puscas, sul filo del fuorigioco, entra in area e calcia a botta sicura, si supera Contini. Sibilli ci prova di testa, Cavion salva sulla linea. Pisa che attacca ora a testa bassa per provare a vincerla. Benali per Birindelli, il tiro di quest’ultimo viene deviato in calcio d’angolo. Sibilli da fuori area, palla alta. Vicenza ad un passo dallo strappare un punto prezioso. Termina sul due a due il match tra Pisa e Vicenza.

VIDEO PISA VICENZA: IL TABELLINO

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson (46′ Birindelli), Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Mastinu (70′ Sibilli), Nagy, Marin (86′ Tourè); Cohen (70′ Benali); Lucca (59′ Torregrossa), Puscas. All. D’Angelo

Vicenza (4-3-1-2): Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco; Cavion (81′ Meggiorini), Bikel, Ranocchia; Zonta (81′ Giacomelli); Da Cruz (67′ Dalmonte), Diaw (64′ Teodorczyk). All. Brocchi

Reti: 17′ Cavion (V), 22′ Diaw (V), 43′ Cohen (P), 60′ Caracciolo (P)

Ammoniti: Diaw (V), Brosco (V), Bikel (V), Contini (V), Torregrossa (P), Caracciolo (P)

Note: arbitro Antonio Di Martino; angoli 13-6 (1-3); recupero 0′ e 4′

