Video/ Pistoia-Roma (67-81): highlights, vittoria in rimonta per la Virtus (basket)

Il video di Pistoia-Roma 67-81 contiene gli highlights della partita valevole per la 4^ giornata del massimo campionato italiano di basket. Ancora una volta la compagine toscana deve rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale mentre quella capitolina festeggia il secondo successo consecutivo che la allontana ulteriormente dagli ultimi posti in classifica. Al PalaCarrara la gara era cominciata nel migliore dei modi per i padroni di casa, capaci di portarsi sul 10-0 e spianarsi la strada verso le fasi successive del match. La reazione degli ospiti è stata a dir poco veemente e alla distanza sono venute fuori le qualità tecniche di Alibegovic, Jefferson e Kyzlink che hanno preso per mano la squadra conducendo la rimonta fino a ribaltare la situazione e rovesciare i ruoli. Già dall’inizio del secondo quarto sono i cestisti della OriOra a dover inseguire gli avversari piuttosto che il contrario. Johnson e Brandt fanno il possibile per tenere in bilico il risultato e mantenere vive le speranze dei pistoiesi ma con il passare dei minuti il divario aumenta sempre più e quando il vantaggio della Virtus raggiunge la doppia cifra il più per gli uomini di Bucchi è ormai fatto. Nell’ultimo quarto i giallorossi devono solamente stare attenti a non regalare troppe palle ai biancorossi e a impedire loro di avvicinarsi e rendere incerto e palpitante il finale che in realtà non riserva particolari emozioni e colpi di scena. I romani sembrano aver smaltito una volta per tutte il salto di categoria e nei prossimi appuntamenti proveranno a dire anche contro squadre ben più equipaggiate e sulla carta più forti e con un bagaglio di esperienza indubbiamente maggiore.

VIDEO PISTOIA-ROMA 67-81, LE DICHIARAZIONI

Il coach della Virtus Roma, Piero Bucchi, non nasconde la soddisfazione per il successo che ha permesso ai suoi ragazzi di espugnare il PalaCarrara e costringere l’OriOra Pistoia al quarto stop consecutivo in campionato: “Innanzitutto complimenti ai ragazzi per la vittoria, non ci siamo fatti intimorire dalla partenza aggressiva degli avversari, sapevamo che nei primi minuti avremmo sofferto e così è stato, ma non ci siamo persi d’animo e alla distanza abbiamo fatto valere le nostre qualità tecniche a livello di singolo e soprattutto di gruppo. Man mano che arrivavano i punti abbiamo ritrovato anche un po’ di tranquillità e a quel punto abbiamo premuto sull’acceleratore e a produrre molte giocate di qualità che ci hanno consentito di scalfire la difesa dei toscani. Due punti davvero fondamentali, considerando che li abbiamo ottenuti contro una nostra diretta rivale per la salvezza”.





