VIDEO PISTOIA TRIESTE, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Presso l’impianto PalaCarrara di Pistoia la Pallacanestro Trieste si impone in trasferta sull’Estra Pistoia vincendo per 89 a 69. Nel primo tempo la partita sembra prendere subito una piega abbastanza chiara a favore degli alabardati, capaci di forzare l’Estra a dover rincorrere fin da subito grazie specialmente alla grande abilità mostrata in fase realizzativa.

I padroni di casa sembrano quantomeno voler tentare di correggere i diversi errori commessi nel corso del primi dieci minuti di gioco aggiustando qualcosa nell’organizzazione dei possessi ma mostrando sempre diverse difficoltà nella gestione dei rimbalzi, quasi tutti sempre preda della compagine ospite.

Nel secondo tempo non accade nulla di nuovo in confronto a quanto successo nell’arco della frazione di gioco precedente e sono gli uomini allenati da coach Christian ad avere la meglio pure in questa fase della gara assicurandosi il parziale per 24 a 17. Nel finale serve a ben poco il 25 a 18 strappato dai toscani per potersi augurare di ripristinare l’equilibrio e prolungare la partita ai supplementari a fronte del vantaggio sapientemente gestito dai friulani.

Questi due punti derivanti dal successo conquistato nella ventiquattresima giornata di campionato spingono la Pallacanestro Trieste a quota 30 nella classifica della Lega A di basket stagione 2024/2025. L’Estra Pistoia non migliora invece i suoi 10 punti e rimane in solitaria sul fondo della graduatoria anche dopo questo turno.

