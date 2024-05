Video/ Pistoia Varese (78-96) sintesi e highlights: 30 punti per Moretti! (Lega A basket, 5 maggio 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI PISTOIA VARESE: IL RACCONTO DEL MATCH

Al PalaCarrara l’Openjobmetis Varese ottiene un buon successo in casa dell’Estra Pistoia per 96 a 78 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo l’Openjobmetis si dimostra subito molto precisa in fase realizzativa e l’Estra mostra invece qualche difficoltà, dovendo quindi iniziare ad inseguire gli avversari guidati da coach Bialaszewski sin dall’avvio dell’incontro.

Il cronometro scorre ed i biancorossi ospiti continuano senza tregua a mettere a segno canestro dopo canestro senza che i toscani, pur aggiustando a loro volta la mira, possano accorciare le distanze. Nel secondo tempo l’andamento della partita resta invariato ed infatti i lombardi sfornano un altro perentorio 23 a 15 che condanna già virtualmente gli uomini di coach Brienza.

Nel finale il parziale vinto per 21 a 19 non serve davvero a nulla ai biancorossi di casa che cercano di limitare i danni in una brutta serata. La vittoria esterna conquistata a conclusione di quest’ultima trentesima giornata di campionato porta tre punti all’Openjobmetis Varese che sale così a quota 24 mentre l’Estra Pistoia non si muove rimanendo ferma con i suoi 30 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI PISTOIA VARESE: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Varese abbia meritato di ottenere questo successo a cominciare dalla maggior precisione complessiva al tiro registrata, il 41.9% contro il 37.8%. I lombardi hanno saputo agire meglio a rimbalzo, 50 a 46 totali dei quali 9 a 13 in attacco e 41 a 33 in difesa, ma i toscani hanno rubato più palle, 6 a 3, ed effettuato più stoppate, 4 a 3. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero undici Davide Moretti grazie agli addirittura 30 punti messi a segno per l’Openjobmetis. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata l’Estra a causa del 21 a 16 nel computo dei falli personali commessi dalle due compagini.

PISTOIA – Ikumalo Ogbeide, Moore, Varnado, Wheatle, Willis. Panchina: Del Chiaro, Della Rosa, Hawkins, Metsla, Saccaggi. Coach: Brienza.

VARESE – Brown, Mannion, McDermott, Moretti, Spencer. Panchina: Besson, Gilmore, Okeke, Ulaneo, Woldetensae. Coach: Bialaszewski.

