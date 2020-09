Video/ Pistoiese Alessandria (1-1) highlights e gol: Solerio risponde a Chiarello

Pistoiese ed Alessandria si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Chiarello e Solerio. Nei primi dieci minuti di gara del match non accade praticamente nulla. Salvi si becca il giallo intervento irruento del difensore della Pistoiese. La gara si sblocca dopo uno svarione difensivo. Pasticcio della difesa dei padroni di casa con Chiarello che da due passi fredda l’incolpevole Perucchini. Alessandria che continua ad avere il possesso palla, la compagine ospite sta giocando davvero bene. Arrivati alla mezzora di gioco la Oistoiese fatica tantissimo nel proporre una reazione convincente. L’Alessandria trova ottimi spazi per far male in contropiede. Blondet va di testa sulla punizione di Casarini, sfera fuori di un soffio. La prima frazione termina con l’Alessandria avanti sulla Pistoiese grazie a Chiarello. CLICCA QUI PER IL VIDEO PISTOIESE ALESSANDRIA 1-1

VIDEO PISTOIESE ALESSANDRIA: SECONDO TEMPO

Primi cambi del match ad inizio ripresa, Rubin e Solerio prendono il posto di Celia e Salvi. Corazza e Rubin scambiano nello stretto, cross dell’esterno per Chiarello che per un soffio non trova il tocco vincente. Ancora ospiti pericolosi. Chiarello si invola in solitaria e serve Arrighini, il compagno spreca malamente. Corazza ci prova da fuori area, Perucchini è attento e respinge la conclusione. La Pistoiese si fa vedere avanti con Tempesti, Pisseri è attento e mette in corner. Blondett si becca il giallo dopo un intervento nettamente scomposto. Parodi serve per Corazza, il centravanti tira ma la conclusione viene deviata. Quando tutto sempre finito arriva il pareggio della Pistoiese con Solerio. Amarezza Alessandria e gioia Pistoiese in una gara abbastanza equilibrata.

IL TABELLINO

PISTOIESE (3-4-2-1): Perucchini; Mazzarani, Camilleri, Salvi (Solerio al 1′ st); Pierozzi, Spinozzi, Cerretelli (Cesarini al 28′ st), Simonti; Tempesti, Llamas (Stoppa al 20′ st); Gucci. A disposizione: Vivoli, Romagnoli, Cavalli, Lakti, Giordano, Mal, Renzi, Romani, Vannucci. Allenatore: Frustalupi.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Blondett, Scognamillo, Macchioni; Parodi (Mora al 37′ st), Casarini (Gazzi al 25′ st), Suljić, Celia (Rubin al 1′ st); Chiarello (Di Quinzio al 20′ st); Corazza, Arrighini. A disposizione: Crisanto, Castellano, Podda, Poppa. Allenatore: Gregucci.

RETI: Chiarello al 17′ pt, Solerio al 38′ st.

NOTE: Ammoniti: Salvi, Scognamillo, Suljić, Blondett, Parodi. Angoli: 2-5 (0-3). Recupero: 0′, 4′

© RIPRODUZIONE RISERVATA