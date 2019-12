Video/ Pistoiese-Arezzo (1-1): highlights e gol, Stijepovic risponde a Cutolo

Riguardiamo quanto accaduto nel derby toscano con il video degli highlights e dei gol di Pistoiese Arezzo 1-1, partita valevole per la diciassettesima giornata di Serie C girone A. Sul terreno di gioco del Melani l’equilibrio tra le due formazioni dura pochissimo, non sono passati nemmeno sessanta secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro Pascarella quando Caso pesca Cutolo che non si fa pregare e batte Pisseri col sinistro gonfiando la rete. La reazione degli arancioni arriva al 18′ con Gucci che si presenta davanti a Pissardo ma non riesce a liberare la conclusione, ostacolato da due difensori di Di Donato che all’ultimo momento gli sbarrano la strada verso la porta. A rimettere le cose a posto per la formazione di Pancaro ci pensa Stijepovic che sulla sponda di Cappelluzzo pareggia i conti, tutto da rifare per gli aretini. Primo tempo caratterizzato da un episodio quantomeno curioso, l’infortunio di uno dei guardalinee che ha costretto il direttore di gara ad affidare le bandierine ai rispettivi dirigenti dei due club. Tutto ciò ha causato una lunga interruzione e soprattutto un maxi recupero prima dell’intervallo. Nella ripresa Belloni non inquadra lo specchio da ottima posizione, dall’altra parte Tassi sfiora il palo, in entrambi i casi il punteggio non cambia. I padroni di casa chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Llamas il quale, già ammonito, ferma la ripartenza di Belloni con un fallo tattico, inevitabile il secondo giallo per il centrocampista italo-spagnolo che rientra in anticipo negli spogliatoi. Con l’uomo in più gli ospiti provano a vincerla ma Cutolo manca l’appuntamento con la seconda doppietta consecutiva in campionato. Finisce in parità con le due compagini che restano a centro classifica.

IL TABELLINO

PISTOIESE-AREZZO 1-1 (1-1)

PISTOIESE (3-4-3): Pisseri; Dametto, Camilleri, Terigi (8′ Capellini); Ferrarini, Vitiello, Bortoletti (59′ Cerretelli), Llamas; Stijepovic, Gucci, Cappelluzzo. All. Giuseppe Pancaro.

AREZZO (4-4-2): Pissardo; Luciani, Borghini, Baldan, Corrado; Belloni (82′ Rolando), Picchi (82′ Piu), Tassi, Caso; Cutolo, Gori. All. Daniele Di Donato.

ARBITRO: Mattia Pascarella (sez. di Nocera Inferiore).

AMMONITI: Picchi (A), Vitiello (P).

ESPULSO: 74′ Llamas (P) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 8′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 1′ Cutolo (A), 36′ Stijepovic (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI PISTOIESE AREZZO 1-1 (da elevensports.it)



