Video/ Pistoiese Olbia (1-1): highlights e gol, Ubaldi e Lella decidono il match!

VIDEO PISTOIESE-OLBIA (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Marcello Melani le formazioni di Pistoiese ed Olbia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo sono sicuramente i padroni di casa guidati da mister Giovanni Lopez a cominciare meglio la gara riuscendo appunto a passare in vantaggio subito all’8′ grazie alla rete messa a segno da Ubaldi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I minuti scorrono sul cronometro e nel finale del primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Canzi tentano di reagire in maniera adeguata alla situazione sfavorevole ma si vedono soltanto annullare un gol per fuorigioco con Udoh al 45′.

Diretta/ Juve Stabia Fidelis Andria (risultato finale 1-1): nulla di fatto

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i sardi ripartono alla grande trovando infatti il gol del pareggio immediatamente al 50′ per merito di Lella, autore di un colpo di testa vincente su assist di Ragatzu. Nell’ultima parte dell’incontro i bianchi rimangono in inferiorità numerica a partire dal 75′ per colpa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Renault ma gli arancioni mancano il bersaglio di testa con Mal al 90′.

Diretta/ Virtus Francavilla Catanzaro (risultato finale 2-1): che rimonta con Pierno!

Sotto l‘aspetto disciplinare, l‘arbitro Francesco D’Eusanio, proveniente dalla sezione di Faenza, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Santoro da un lato, S. Pinna, Biancu e Renault, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. Il punto conquistato in questo ventesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Pistoiese di salire a quota 16 ed all’Olbia di portarsi a quota 25 nella classifica del girone B della Serie C.

IL TABELLINO

Pistoiese-Olbia 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 8′ Ubaldi(P); 50′ Lella(O).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Modena e Reggiana sempre più sole!

PISTOIESE (3-5-2) – Crespi, Sottini, Gennari, Sabotic; Mezzoni, Minardi, Castellano, Martina; Ubaldi, Vano. A disposizione: Pozzi, Donini, Valiani, Stijepovic, Ricci, Pinzauti, Tempesti, D’Antoni, Deratti, Moretti, Pertica, Mal. All.: Lopez.

OLBIA (3-4-1-2) – Van Der Want, Renault, Brignani, Pisano; Pinna S., La Rosa, Lella, Travaglini; Biancu; Udoh, Ragatzu. A disposizione: Barone, Tornaghi, GIandonato, Boccia, Palesi, Mancini, Pinna G., Belloni, Lapia, Sanna. All.: Canzi.

Arbitro: Francesco D’Eusanio (sezione di Faenza).

Ammoniti: 17′ S. Pinna(O); 26′ Biancu(O); 42′, 75′ Renault(O); 70′ Santoro(P).

Espulsi: 75′ Renault(O).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PISTOIESE OLBIA, ELEVENSPORT



© RIPRODUZIONE RISERVATA