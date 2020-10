Video/ Pistoiese Piacenza (2-1) highlights e gol: risolve Chinellato (Serie C)

La Pistoiese supera il Piacenza nel finale grazie ad una rete realizzata da Chinellato. In precedenza avevano siglato Valiani e Miceli. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Simonetti ci prova con un destro a giro ma non inquadra lo specchio. Gucci arriva di testa ma trova la deviazione di Bruzzone. Valiani imbecca per Solerio che di testa per poco non trova il gol. Simonetti crossa, Vettorel respinge con i pugni anticipando Gucci. Quest’ultimo ci prova di nuovo dopo un calcio d’angolo ma tocca la palla troppo piano. Valiani! La sblocca la Pistoiese! Tracciante profondo di Solerio con Gucci che di testa appoggia per Valiani, tiro al limite dell’area che non lascia scampo al portiere avversario. Il Piacenza si riversa subito in avanti alla ricerca del pareggio. Battistini in area per poco non trova lo specchio della porta, buona occasione per il Piacenza. La prima frazione termina con la Pistoiese avanti di una rete.

VIDEO PISTOIESE PIACENZA: IL SECONDO TEMPO

Ghisleni pesca Corradi con un cross, anticipa la difesa. Pierozzi calcia di prima intenzione ma non inquadra lo specchio. Palma dalla distanza non inquadra lo specchio. Solerio colpisce di testa ma era in equilbrio precario. Cesarini pesca Tempesti che di testa non inquadra lo specchio. Gucci imbecca Cesarini in area che trova il palo a negargli la gioia del gol. Pierozzi ha una ghiotta occasione ma colpisce male la sfera. Cesarini imbecca per Gucci, Vettorel anticipa l’attaccante. Villanova al volo, la sua conclusione non trova l’esito sperato. Simonti tocca la sfera con la mano in area, calcio di rigore per il Piacenza. Sul dischetto Miceli che non sbaglia! Chinellato! Dopo appena tre minuti dall’ingresso in campo trova il gol! Su punizione di Stoppa incornata vincente! La Pistoiese supera nel finale il Piacenza.

IL TABELLINO

PISTOIESE (3-4-2-1): Vivoli; Mazzarani, Camilleri, Solerio; Pierozzi, Simonetti (Mal al 15’st.), Spinozzi (Cerretelli al 42’st.), Simonti; Tempesti (Stoppa al 30’st.), Valiani (Cesarini 15’st.); Gucci (Chinellato al 42’st.). A disposizione: Toselli, Llamas, Salvi, Romagnoli, Cavalli, Renzi, Rondinella. Allenatore: Frustalupi.

PIACENZA (4-3-2-1): Vettorel; Visconti, Battistini, Bruzzone, Simonetti; Palma (Lamesta al 38′ st.), Corbari (Miceli al 28′ st.), Ballarini (Ghisleni al 1′ st.); Gonzi; Corradi (Galazzi al 28′ st.), Barbi (Villanova 10’st.). A disposizione: Stucchi, Martibianco, Renolfi, D’Iglio, Losa, Saputo, Siani. Allenatore: Lunardon.

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari – (Tomasello-Allocco)

MARCATORI: Valiani 19’pt., Miceli 41’st., Chinellato 47’st.

NOTE: Angoli: 9-6 (6-4) . Ammoniti: Simonetti, Camilleri, Battistini. Recupero 1′, 4′.

