Video/ Pistoiese Viterbese (2-1) gol e highlights: la decide Gennari (Serie C)

VIDEO PISTOIESE VITERBESE (2-1): PREZIOSA VITTORIA TOSCANA

La Pistoiese supera la Viterbese nel finale grazie a Gennari. In precedenza avevano siglato Pinzauti e Volpe. Andiamo a rivivere le fasi salienti della gara. Trattenuta di Martinelli ai danni di Pinzauti in area di rigore, l’arbitro indica il dischetto. Sulla sfera va Pinzauti che non sbaglia! Punizione pericolosa per la Viterbese. Crespi non esce benissimo con la sfera che termina sui piedi di Volpe che non sbaglia! Bella conclusione di Iuliano che termina però alta. Azione personale di Urso che non riesce a rifinire per Iuliano. Volpe ci prova di testa, blocca facile Crespi. Dopo un inizio a ritmi alti si è abbassata l’intensità del gioco. Occasione per Volpicelli che in area di rigore calcia ma non trova lo specchio. Dopo cinque minuti di recupero termina la prima frazione tra Pistoiese e Viterbese.

VIDEO PISTOIESE VITERBESE: IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa tra Pistoiese e Viterbese. Pinzauti ci prova di testa, para bene Daga. Siamo sempre sul punteggio di parità mentre ci avviamo all’ora di gioco. Volpe parte in contropiede ma si ferma di scatto, possibile problema muscolare e cambio pronto. Pinzauti imbuca per Vano che non riesce a concludere al meglio per la chiusura tempestiva della difesa ospite. Quindici minuti alla fine, la gara resta sull’uno a uno. Gennari! La Pistoiese trova il vantaggio in pieno recupero! Su calcio d’angolo arriva il tocco vincente di Gennari che regala tre punti pesantissimi alla Pistoiese contro la Viterbese.

VIDEO PISTOIESE VITERBESE: IL TABELLINO

PISTOIESE (3-5-2): Crespi; Sabotic, Ricci, Gennari; Moretti, Romano, Santoro, Castellano (Minardi al 16′ st), Martina (Pertica al 42′ st); Ubaldi (Vano al 16′ st), Pinzauti (Valiani al 26′ st). A disposizione: Pozzi, Donini, Sottini, Basani, Tempesti, Deratti, Mal, D’Antoni. Allenatore: Sassarini.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Van Der Velden, Martinelli, D’Ambrosio; Urso, Iuliano (Adopo al 41′ st), Errico (Zanon al 19′ st), Calcagni, Megelaitis; Volpe (Murilo al 23′ st), Volpicelli (Capanni al 41′ st). A disposizione: Bisogno, Fracassini, Simonelli, Pavlev, Ricchi, Foglia, Marenco, Alberico. Allenatore: Raffaele.

ARBITRO: Saia di Palermo, coadiuvato da Pragliola di Terni e Collu di Oristano. Quarto ufficiale: Zamagni di Cesena.

RETI: Pinzauti (r) al 6′ pt, Volpe al 12′ pt, Gennari al 47′ st.

NOTE: Ammoniti: Urso, Moretti, Gennari, Santoro, Sabotic, Errico, D’Ambrosio, Murilo. Angoli: 5-3 (2-2). Recupero: 0′, 5′.