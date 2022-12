Video/ Polonia Argentina (0-2) gol e highlights: Messi ipnotizzato da Szczęsny!

Il mondiale dell’Argentina era cominciato nel peggiore dei modi con il clamoroso scivolone contro l’Arabia Saudita. L’Albiceleste è riuscita comunque a rimettersi in carreggiata battendo Messico e Polonia, garantendosi il primo posto nel gruppo C e la qualificazione agli ottavi di finale, dove incontrerà l’Australia. La nazionale di Michniewicz, nonostante la sconfitta e una prestazione insufficiente per usare un eufemismo (Lewandowski non si è mai acceso), passano lo stesso il turno grazie alla miglior differenza reti e al minor numero di cartellini gialli ricevuti, che gli consentono di conservare la piazza d’onore. Ma se dobbiamo dirla tutta, il 2 a 0 sta pure stretto agli uomini di Scaloni che già nel primo tempo sono andati più volte a un passo dal gol, con Messi che si è fatto parare un calcio di rigore – piuttosto generoso a dire il vero – da Szczęsny.

Probabili formazioni Costa Rica Germania/ Quote: Muller sarà il centravanti?

CLICCA QUI PER IL VIDEO POLONIA ARGENTINA

Lo stallo si sblocca nella ripresa quando Molina apre per Mac Allister che la piazza all’angolino più lontano, dove nemmeno il funambolico portiere della Juventus può arrivarci. Su punizione Zielinski prolunga per Glik che di testa sfiora il palo, dopodiché si vede una sola squadra in campo. Fernández confeziona un assist perfetto per Álvarez che firma la rete del raddoppio, successivamente Kiwior regala il pallone a Lautaro Martínez che manca l’appuntamento con il tris strozzando troppo il diagonale. Nel recupero il difensore dello Spezia si fa perdonare con gli interessi con un salvataggio sulla linea, impedendo a Tagliafico di lasciare il segno. E in tutto ciò Dybala resta in panchina a guardare: il fantasista della Roma finora non ha mai visto il campo…

Probabili formazioni Canada Marocco/ Quote: Hakimi punto di riferimento

VIDEO POLONIA ARGENTINA 0-2, LE DICHIARAZIONI

La Polonia trema e resta davanti al Messico solamente per un discorso di fair-play, il gol di Al-Dawsari fa tirare un grosso sospiro di sollievo al commissario tecnico Michniewicz e ai suoi ragazzi che nonostante una prestazione opaca possono festeggiare l’ingresso nella fase a eliminazione diretta. Lasciamo dunque la parola a Piotr Zielinski: “È stata una partita difficilissima, sapevamo di affrontare una delle nazionali più forti al mondo e nei novanta minuti la differenza tra loro e noi si è vista eccome. L’importante è che siamo riusciti a passare il turno lo stesso. Non è stato facile rimanere concentrati visto che il pensiero andava sempre a quanto stava accadendo tra Arabia Saudita e Messico. Era da tantissimo tempo che non superavamo la fase a gironi e siamo davvero contenti di questo, ma dobbiamo assolutamente migliorare, altrimenti con la Francia saranno dolori”.

Probabili formazioni Croazia Belgio/ Quote: c’è bisogno di Lukaku

Wojciech Szczęsny è diventato il terzo portiere nella storia del calcio a parare due calci di rigore in una stessa edizione del mondiale: “Sono stato piuttosto fortunato con Messi, non capita tutti i giorni, è bellissimo per un portiere vivere un momento come questo. Siamo contenti per la qualificazione ma se vogliamo vincere le partite dobbiamo giocare molto meglio di così, con la Francia daremo il massimo. Le notizie che arrivano da Torino non mi turbano più di tanto, mi dispiace tantissimo per Agnelli che è una bravissima persona ma la vita calcistica va avanti e continueremo a fare il nostro lavoro con la professionalità che ci contraddistingue”.

VIDEO POLONIA ARGENTINA 0-2, IL TABELLINO

POLONIA-ARGENTINA 0-2 (0-0)

POLONIA (4-2-3-1): Szczęsny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (73’ Jędrzejczyk); Bielik (62’ D. Szymanski), Krychowiak (83’ Piatek); Zielinski, Świderski (46’ Skóraś), Frankowski (46’ Kaminski); Lewandowski. All. Czeslaw Michniewicz.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna (59’ Tagliafico); Mac Allister (84’ Almada), De Paul, Fernández (79’ Pezzella); Di María (59’ Paredes), Messi, Álvarez (79’ L. Martínez). All. Lionel Scalini.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

AMMONITI: 49’ Acuna (A), 78’ Krychowiak (P).

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 46’ Mac Allister (A), 65’ Álvarez (A).











© RIPRODUZIONE RISERVATA