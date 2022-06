Video/ Polonia Belgio (0-1) gol e highlights: Batshuayi decisivo! (Nations League)

VIDEO POLONIA BELGIO, LA PARTITA

Il Belgio batte la Polonia a domicilio in occasione di questa quarta giornata di Nations League, Lega A, Gruppo 4. Dopo il 6-1 della gara d’andata, i Diavoli Rossi si impongono anche nel match di ritorno, dimostrandosi superiori. Gli ospiti dominano il primo tempo e si portano in vantaggio al 16esimo minuto grazie a Batshuayi: Tielemans realizza un preciso cross e l’ex Chelsea svetta più in alto di tutti in area di rigore, piazzando il pallone alle spalle di Szczesny con un gran colpo di testa. 1-0 meritato per la squadra di Martinez per quanto mostrato in campo.

L’occasione più ghiotta per la Polonia capita sui piedi di Zalewski, il gioiellino della Roma, che non riesce a trasformare in gol un’azione costruita alla perfezione da Lewandowski. Nella ripresa il gioco è interrotto ripetutamente da numerosi falli, da una parte e dall’altra, e non si registrano vere e proprie palle gol. Il risultato non cambia ma, a causa della vittoria dell’Olanda sul Galles, la nazionale belga resta seconda in classifica: Olanda 10, Belgio 7, Polonia 4, Galles 1. Tutte le squadre sono divise esattamente da 3 punti, l’una dall’altra.

VIDEO POLONIA BELGIO, IL TABELLINO

Polonia Belgio 0-1 (0-1)

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Cash, Wieteska (dal 39′ st Grosicki), Glik, Kiwior; Szymanski (dal 25′ st Klich), Zurkowski, Linetty (dal 39′ st Goralski), Zalewski (dal 12′ st Frankowski); Lewandowski, Zielinski (dal 12′ st Swiderski). A disposizione: Dragowski, Grabara, Kedziora, Goralski, Swiderski, Grosicki, Kaminski, Klich, Kaminski, Bereszynski, Frankowski, Piatek. Ct. Michniewicz

BELGIO (3-4-3): Mignolet; Vertonghen, Dendoncker, Alderweireld; T. Hazard, Witsel (dal 1′ st Vanaken), Tielemans, Castagne; E. Hazard (dal 22′ st Trossard), Batshuayi (dal 22′ st Openda), Mertens (dal 35′ st De Ketelaere). A disposizione: Sels, Casteels, Theate, Mechele, Praet, Openda, De Ketelaere, Foket, Trossard, Januzaj, Vanaken, Saelemakers. Ct. Martinez

Reti: al 16′ pt Batshuayi

Ammonizioni: Zurkowski











