Video/ Polonia Italia (0-0) highlights: azzurri frenati a Danzica (Nations League)

L’Italia pareggia in casa della Polonia nella gara valida per la Nations League. Gli azzurri non riescono a sfruttare le poche chance concesse dai polacchi. Andiamo a scoprire cosa è accaduto in campo. La Polonia ha alzato subiti i ritmi. Belotti protegge palla ma poi Jorginho commette fallo, punizione per la Polonia a centrocampo. Belotti sbaglia il controllo e poi frana sul difensore avversario. Primo angolo della gara a favore dell’Italia. Pellegrini in mezzo, ma il pallone ha già oltrepassato la linea di fondo. Cross di Barella con Pellegrini che non trova lo specchio della porta. Belotti pesca Chiesa che spreca a tre metri dalla porta! Incredibile cosa ha sbagliato il neo juventino. Italia che inizia a guadagnare campo ed attaccare a testa bassa. Bonucci anticipa Lewandowski che si stava rendendo pericoloso. Emerson per Belotti che inciampa al momento del tiro. Grandissimo anticipo di Emerson su Lewandowski, un salvataggio davvero fondamentale. Botta di Florenzi da fuori area che pesca un calciatore della Polonia. Pellegrini cade in area ma per l’arbitro non c’è nulla. Scelta giusta. Bel cross di Chiesa che trova Acerbi, il difensore della Lazio viene anticipato con la sfera che termina di nuovo a Chiesa che calcia alto. Traversone basso con Pellegrini che non riesce nella conclusione vincente. Giallo ai danni di Berezinsky per aver alzato il gomito su Chiesa. Oggi Bonucci sale a quota 98 presenze in nazionale ed aggancia Zambrotta. Belotti pesca Emerson, palla di nuovo in mezzo che non trova compagni. Lewandowski prova l’azione personale ma subisce fallo da Barella. La prima frazione termina tra Polonia e Italia senza alcun minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

Quarto angolo per l’Italia che non produce pericoli. Fallo su Verratti e punizione dai 25 metri. Batte Pellegrini che prende la barriera, altro angolo per l’Italia. Pellegrini la mette in mezzo, la Polonia chiude ancora in angolo. Acerbi e Barella perdono due palloni pericolosi, alla fine salva Donnarumma. Glik ci prova di testa ma la difesa azzurra mette in angolo. Emerson in mezzo, blocca facile il portiere avversario. Chiesa pesca Emerson che di testa la mette fuori. Nell’Italia entra Kean per Chiesa. Nella Polonia tocca a Milik per Klich. Ricordiamo che Milik è fuori rosa nel Napoli. Barella per Kean, il suo tiro è rimpallato. Giallo per Belotti che salterà la sfida contro l’Olanda, era diffidato. Intanto entra Locatelli per Barella. Emerson entra in area, viene sbilanciato e perde il momento giusto. Nell’Italia dentro Caputo e Berardi. Meno di dieci minuti alla fine, stiamo assistendo ad una seconda frazione priva di emozioni. Azione targata Sassuolo con Locatelli, Berardi e Caputo che non trovano lo spunto vincente. Berardi carica il sinistro ma sbatte contro un difensore avversario. Acerbi chiude su Linetty e salva l’Italia. Acerbi si prende il giallo dopo la trattenuta su Milik. Polonia e Italia portano a casa un punto a testa.

LE DICHIARAZIONI

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a fine gara. Queste le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb: “Il campo non è un alibi. Noi abbiamo purtroppo pagato questa condizione. Non vuole dire niente, la squadra ha giocato bene, abbiamo avuto occasioni. Non abbiamo fatto gol, capita. Nel primo tempo dovevamo chiudere con almeno uno o due gol di vantaggio. Potevamo farli, pazienza”. Sull’utilizzo di Belotti: “Abbiamo pensato che fosse la scelta giusta. Belotti ha giocato bene, non era semplice. Abbiamo tre attaccanti, abbiamo tre partite”.

Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, analizza il pareggio con la Polonia: “Era dura, penso che il campo sia stato penalizzante per entrambi. Nonostante questo abbiamo creato occasioni, dobbiamo cercare di finalizzare. Abbiamo una partita importante e bella, cerchiamo di recuperare per mercoledì. E’ giusto che sia così perchè vuole dire che sappiamo cosa possiamo fare. Qua non era un campo facile, cerchiamo di giocare alla nostra maniera. E’ un punto importante”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI POLONIA ITALIA 0-0 (da www.rai.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA