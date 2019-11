Video/ Polski Torun Sassari (95-113): highlights. Dinamo in vetta! (basket)

All’ArenaTorun la Dinamo Sassari supera il Polski Torun per 113 a 95. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti tentano subito di prendere in mano le redini del match e colgono di sorpresa i padroni di casa aggiudicandosi il primo parziale con un distacco di sette lunghezze. I minuti passano ed i polacchi reagiscono prontamente sfoderando una precisione al tiro davvero notevole ma incapace di ribaltare la situazione a proprio favore prima dell’intervallo lungo. In avvio di secondo tempo, al rientro sul parquet dopo il riposo, la squadra di coach Mihevc continua ad insistere proponendo lo stesso approccio ammirato nel finale della frazione precedente. Gli uomini di coach Pozzecco rispondono colpo su colpo e, negli ultimi dieci minuti della partita, mettono il punto esclamativo su una prestazione maiuscola prendendo il largo a risultato praticamente già acquisito, permettendosi uno scarto di addirittura 18 punti. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono a Sassari di salire a quota 7 nella classifica del girone A di Champions League mentre il Torun non si muove, rimanendo fermo a 4 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Dinamo Sassari si sia aggiudicata meritatamente questa vittoria a cominciare dalla migliore percentuale al tiro registrata, ovvero il 60% contro il 49%, supportato anche dal 15 a 7 nel conteggio delle conclusioni da tre punti. I sardi hanno anche agito meglio a rimbalzo, 35 a 34 complessivi, mentre si segnala il 10 a 8 nelle palle rubate ed il 14 a 12 nei turnover. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero undici Chris Wright nella squadra polacca con 30 punti messi a segno e, sul fronte opposto, si è invece distinto l’altro numero undici Dwayne Evans con i suoi 29 punti, senza dimenticare il +34 di valutazione totalizzato da Marco Spissu tra i sardi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, Sassari è stata la compagine più scorretta a causa del 18 a 17 nel computo dei falli.

