Video Pontedera Arezzo (risultato finale 0-3) gol e highlights della gara valida per la trentatreesima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO PONTEDERA AREZZO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Ettore Mannucci l’Arezzo annichilisce in trasferta il Pontedera per 3 a 0 nel derby regionale. Nel primo tempo gli amaranto cominciano bene la partita e provano subito a passare con un tiro fuori misura di Chierico all’8′ anche se è Tavernelli a siglare il gol del vantaggio già al 9′, sfruttando l’assist offertogli dal collega Pattarello.
La rete del raddoppo del Cavallino arriva quindi alla mezz’ora quando Chierico insacca il suggerimento propostogli da Renzi e l’FVS si dimostra decisivo per annullare il gol di Cianci del 38′ a causa di un intervento irregolare di Mawuli nei confronti di Ladinetti. Il solito Tavernelli manca il bis personale poi al 45′.
Nel secondo tempo gli ospiti provano a troare il gol che accorcerebbe le distanze senza centrare lo specchio della porta al 55′ con Bassanini. Nel finale l’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Chiosa al 63′ non frena l’Arezzo che va in cerca del tris con Cianci al 66′ e Varel al 70′, entrambi disinnescati da Vannucchi fra i suoi pali.
Inutili gli spunti granata di Nabian all’80’ e di Perretta all’82’ poichè Varela chiude i conti triplicando per i suoi all’89’. Questo risultato permette all’Arezzo di fare bottino pieno dopo due giornate salendo a quota 6 nella classifica del girone B della Serie C. Inizio di stagione 2025/2026 tribolato invece per il Pontedera, rimasto appunto fermo sul fondo della graduatoria con zero punti.