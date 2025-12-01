Video Pontedera Carpi (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la sedicesima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.

VIDEO PONTEDERA CARPI: LA SINTESI CON GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Ettore Mannucci il Carpi vince per 1 a 0 in trasferta ed in extremis superando il Pontedera. Nella frazione di gioco iniziale sono i granata a cercare di affacciarsi per primi in zona offensiva con una certa pericolosità quando al 19′ Vitali manca in ogni caso lo specchio della porta avversaria.

Nemmeno i suoi compagni Ianesi e Faggi si rivelano poi più precisi al 23′ e persino Ladinetti al 35′ non si dimostra in grado di concretizzare il suggerimento offertogli da Nabian. Nel secondo tempo sono ancora i toscani ad avere in mano le redini del match sebbene la soluzione di Cerretti sia troppo centrale al 47′ e la richiesta di revisione all’FVS non ha l’effetto da loro sperato in occasione di un presunto fallo di mano.

Lo stesso accade pure sul fronte opposto al 51′ per i Falconi. Nel finale il botta e risposta tra Ianesi al 60′ e Cortesi al 69′ si risolve in un nulla di fatto e bisogna aspettare il 90’+6′ perchè Pietra realizzi il gol del definitivo vantaggio.

A tempo scaduto l’arbitro Davide Cerea di Bergamo mostra poi un cartellino rosso a Ladinetti, colpevole di aver rifilato un calcio ad Amayah. Il successo conquistato lontano dalle mura amiche nella sedicesima giornata del campionato di Serie C 2025/2026 assegna tre punti al Carpi che in questo modo raggiunge quota ventiquattro. La sconfitta casalinga rimediata di domenica riconferma invece il Pontedera fermo in classifica nel girone B a dodici punti, esattamente come prima di scendere in campo per questo impegno.

VIDEO PONTEDERA CARPI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS