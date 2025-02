VIDEO PONTEDERA CARPI, GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Ettore Mannucci il Carpi vince brillantemente in trasferta per 2 a 0 contro il Pontedera. Nel primo tempo i granata sembrano quasi cominciare bene l’incontro sparando però largo rispetto alla porta avversaria con Guidi già in avvio all’8′.

I biancorossi non si disuniscono e trovano invece il modo per sbloccare il punteggio con il gol siglato da Fossati, bravo ad insaccare la sfera su assist di Cortesi al 16′. La reazione toscana si traduce nella conclusione di Guidi respinta da Sorzi al 29′ e nello spunto di Sall intercettato da Calvani al 32′. Nel secondo tempo gli uomini di mister Menichini sbattono ancora contro la retroguardia ospite al 48′ con Sala.

Nel finale gli emiliani devono ringraziare Cortesi per la rete del raddoppio che chiude anticipatamente il match con una giocata tutta personale al 73′. Il palo si frappone poi tra Sall ed il tris al 78′ e Puletto è ancor più impreciso all’83’. Il Pontedera rimane pure in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata con un rosso diretto da Corona all’89’.

VIDEO PONTEDERA CARPI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS