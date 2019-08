Video/ Pontedera-Carrarese (3-1): gol e highlights, debutto vincente per i toscani

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Pontedera-Carrarese 3-1: l’anticipo della prima giornata di Serie C girone A riserva un’amara sorpresa per gli apuani di Silvio Baldini, approdati al Mannucci con l’obiettivo di fare il colpaccio. Invece i granata di Ivan Maraia hanno sfruttato perfettamente il fattore campo, rompendo immediatamente il ghiaccio con l’incornata vincente di De Cenco, bravissimo a deviare in rete il cross di Mannini e a portare in vantaggio i suoi. La reazione degli ospiti si materializza nei tentativi di Caccavallo che prima manca il bersaglio, poi colpisce la traversa che salva momentaneamente Mazzini, infine inventa l’assist per il momentaneo pari di Manneth. Successivamente il numero 18 fa disperare nuovamente i tifosi della Carrarese divorandosi un gol praticamente già fatto, tutto solo davanti alla porta praticamente sguarnita l’ex-attaccante della Salernitana sbaglia la più facile delle occasioni. Il Pontedera ringrazia e nel secondo tempo mette la freccia: Caccavallo completa la serata disastrosa provocando il rigore a favore degli avversari, dal dischetto Mannini non si fa tradire dall’emozione (i suoi 35 anni lo aiutano) e spiazza Forte che può soltanto raccogliere il pallone in fondo alla rete. Direttamente da calcio di punizione Calcagni, con la complicità di Maccarone che devia il tiro ingannando il suo portiere, chiude la contesa e mette i tre punti in cassaforte per la compagine toscana che si avvia al successo, colpo da KO per la Carrarese che resta tramortita e non trova nemmeno il modo di riaprire la partita e dare un senso agli ultimi minuti del triplice fischio di Marini che allo scadere del 96′ manda tutti sotto la doccia. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI PONTEDERA-CARRARESE 3-1

VIDEO PONTEDERA-CARRARESE 3-1, LE DICHIARAZIONI

Il tecnico della Carrarese, Silvio Baldini, davanti ai microfoni prova ad analizzare l’andamento della gara che ha portato al KO dei suoi, senza comunque fare drammi o scagliarsi contro la squadra: “Nel primo tempo siamo stati bravi, abbiamo creato tante occasioni che dovevamo però sfruttare meglio e capitalizzare in maniera diversa. Gli avversari sono stati bravissimi a punirci le volte in cui abbiamo sbagliato, purtroppo dopo il rigore dell’1-2 ci siamo innervositi perdendo le misure in mezzo al campo, ognuno andava per conto suo e in questa maniera abbiamo concesso ancora più spazi al Pontedera che non ci ha pensato due volte a chiuderla. Indubbiamente i toscani sono avanti di condizione rispetto a noi, ma non è la fine del mondo. Il campionato è appena cominciato e ci aspetta una stagione molto lunga, voltiamo pagina e andiamo avanti, l’obiettivo è imparare dagli errori e prepararci per la prossima sfida”.

