Video/ Pontedera Fermana (2-1) gol e highlights: Nicastro in giornata di grazia

VIDEO PONTEDERA FERMANA (2-1): I TOSCANI NON SI FERMANO!

Se fino a qualche giorno fa avevamo solamente qualche sospetto, ora disponiamo di tutti gli indizi per esserne certi: questo Pontedera è da tenere assolutamente d’occhio. Quinta vittoria di fila per la squadra di Canzi che nelle ultime 10 giornate di campionato ha racimolato qualcosa come 26 punti, facendo meglio di compagini ben più blasonate quali Cesena, Reggiana ed Entella. Se questo trend dovesse essere confermato anche dopo la sosta per le feste natalizie, la squadra toscana diventerebbe la favorita numero uno per la promozione diretta in Serie B, altro che play-off.

C’è da dire comunque che la Fermana ha dato parecchio filo da torcere ai granata, i canarini di Protti hanno colpito la traversa nel primo tempo con Giandonato – direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo – quando il risultato era ancora bloccato sullo 0-0. E nella ripresa erano riusciti a pareggiare momentaneamente i conti con il terzo centro in stagione di Spedalieri (difensore con il vizio del gol) che aveva approfittato dell’uscita non impeccabile di Stancampiano per depositare il pallone in rete.

VIDEO PONTEDERA FERMANA: DECIDE NICASTRO

Ma quando Nicastro è in giornata di grazia, c’è poco da fare per le difese avversarie: doppietta per l’attaccante classe 1991 che avrebbe potuto portarsi a casa il pallone se non fosse stato per il palo colpito poco prima della mezz’ora. Se ne farà una ragione visto che è stato proprio lui a decidere la contesa al Mannucci e a regalare i tre punti alla sua squadra che sale così al quarto posto in classifica, scavalcando il Fiorenzuola che non è andato oltre l’1-1 sul campo del Siena.

Adesso la vetta è distante solamente quattro lunghezze visto che la Reggiana capolista ha pareggiato contro l’Olbia, stesso discorso per il Gubbio che ha strappato solamente un punticino alla Torres. Tuttavia se la tendenza non cambierà a breve l’aggancio sarà solo questione di tempo, sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto con gli eugubini per la piazza d’onore – con il Cesena pronto a fare da terzo incomodo e approfittare della situazione – e lì capiremo una volta per tutte se quello del Pontedera è un bluff oppure solamente l’inizio di un’impresa memorabile. Fossimo in Braglia prepareremmo questa partita nei minimi dettagli…

VIDEO PONTEDERA FERMANA 2-1: IL TABELLINO

PONTEDERA-FERMANA 2-1 (1-0)

PONTEDERA (3-4-2-1): Stancampiano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma (71’ Perretta), Ladinetti (69’ Guidi), Catanese (70’ Izzillo), Aurelio (83’ Bonfanti); Benedetti, Cioffi; Nicastro (85’ Mutton). All. Max Canzi.

FERMANA (4-3-3): Nardi; Eleuteri (90’+3’ Gkertsos), Parodi, Spedalieri, De Nuzzo (58’ Carosso); Graziano (59’ Bunino), Giandonato, Misuraca; Pinzi (59’ Romeo), Fischnaller, Maggio (90’+4’ Grassi). All. Stefano Protti.

ARBITRO: Francesco Burlando (Sez. di Genova).

AMMONITI: 16’ Ladinetti (P), 17’ Nicastro (P), 37’ Graziano (F), 48’ Pinzi (F), 57’ Martinelli (P), 57’ Giandonato (F), 62’ Catanese (P), 84’ Benedetti (P).

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 34’ e 82’ Nicastro (P), 74’ Spedalieri (F).

