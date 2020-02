Video/ Pontedera Giana Erminio (0-2): highlights e gol, show lombardo (Serie C)

Ecco il video di Pontedera Giana Erminio, partita valida per la 26^ giornata nel girone A del campionato di Serie C. Allo Stadio Ettore Mannucci la Giana Erminio supera in trasferta il Pontedera per 2 a 0. Nel corso del primo tempo la partita regala poche emozioni ed il ritmo del gioco si vivacizza di fatto soltanto in avvio di ripresa. Nel secondo tempo i lombardi allenati da mister Albè confermano quanto di buono fatto vedere nel finale della frazione precedente e spezzano l’equilibrio iniziale al 50′ grazie al gol messo a segno da Pinto. I padroni di casa faticano a rispondere subiscono anzi la rete del raddoppio definitivo nel recupero al 90’+4′ a causa del calcio di rigore trasformato da Perna e concesso per un fallo di mano commesso da Ropolo nel tentativo di intercettare la conclusione di Pedrini. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Filippo Giaccaglia, proveniente dalla sezione di Jesi, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bruzzo, Bernardini e Piana da un lato, Pinto e Montesano dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiseiesimo turno di campionato permettono alla Giana Erminio di salire a quota 26 nella classifica del girone A di Serie C mentre il Pontedera non si muove, rimanendo fermo a quota 42 punti.

VIDEO PONTEDERA GIANA ERMINIO (0-2): IL TABELLINO

Pontedera-Giana Erminio 0 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 50′ Pinto(G); 90’+4′ RIG. Perna(G).

PONTEDERA (3-5-1-1) – Sarri; Risaliti, Piana, Ropolo; Mezzoni, Pavan, Serena, Giuliani, Visconti; Bruzzo; De Cenco. A disp.: Bianchi, Cardelli, Benassai , Salvi, Bernardini, Cicagna, Bardini, Offidani, Balloni, Danieli, Guidi, Fiscella. All. Maraia.

GIANA ERMINIO (4-3-1-2) – Leone; Madonna, Montesano, Perico, Solerio; Pinto, Dalla Bona, Piccoli; Bellazzini; Manconi, Perna. A disp.: Acerbis, Marenco, Nolan, Pedrini, Doguet, Capano, Sosio, Pirola, Cortesi, Greselin, Corti, Raja. All.: Albè.

Arbitro: Filippo Giaccaglia (Jesi).

Ammoniti: Pinto(R); Bruzzo(P); Bernardini(P); Montesano(R); Piana(P).

