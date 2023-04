Video/ Pontedera Gubbio (1-1) gol e highlights: Guidi risponde ad Arena! (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA GUBBIO (1-1): LA PARTITA

Pontedera e Gubbio si dividono equamente la posta in palio nell’ultimo turno della regular season: il match disputato allo stadio “Ettore Mannucci” e terminato 1-1 è stato un antipasto dei play-off ai quali sia la formazione di Canzi sia quella allenata da Braglia erano già qualificate, con l’unico dubbio su chi avrebbe occupato la posizione migliore. Alla fine il pareggio consente ai rossoblu, quinto nella classifica finale, di evitare in extremis il sorpasso da parte della compagine toscana. Tuttavia il risultato non restituisce la vera fotografia di una gara divertente, giocata a viso aperto e terminata tra gli applausi del pubblico di casa, soddisfatto dalla sforzo profuso dai granata, bravi a rimontare lo svantaggio iniziale ma non a trovare nella ripresa lo spunto giusto per completare il comeback.

Il primo tempo cominciava su ritmi bassi: poi una chance ospite per Di Stefano al 13′ e un fallo in area di rigore di Shiba su Vazquez spezzavano l’equilibrio. Dal dischetto Arena spiazzava Siano per la rete dello 0-1 (28′) ma bastavano pochi minuti per il pareggio: al 34′ Nicastro impegnava di testa il portiere ospite Greco e sulla respinta Guidi era il più lesto di tutti a ribadire in rete. Sarà il gol che sigillerà il risultato anche se a fine frazione è ancora Vazquez pericoloso. Nella ripresa fioccavano le chance: prima l’errore di Mutton al 51′ che mancava la zampata per il 2-1, poi ancora Vazquez a impensieriva Siano mentre i cambi di Canzi per poco non davano i loro frutti: i neo entrati Izzillo e Cioffi andavao vicini al gol nel quarto d’ora finale. Ma l’ultima occasione era umbra: nel recupero, Signorini riceveva la palla buona ma graziava Siano al 93′. Poi triplice fischio del direttore di gara e per Pontedera e Gubbio era già tempo di pensare alla post season e non vanificare subito il loro (fin qui) buon campionato.

PONTEDERA: Siano, Marcandalli, Martinelli (82′ Espeche), Shiba, Somma (62′ Peli), Ladinetti, Guidi (70′ Izzillo), Goncalves, Nicastro (69′ Cioffi), Mutton, Ianesi. A disposizione: Stancampiano, Vivoli, Bonfanti, Catanese, De Ioannon, Di Bella, Markosian, Sosa, Tripoli. Allenatore: Max Canzi.

GUBBIO: Greco, Portanova, Signorini, Bonini, Morelli (63′ Corsinelli), Rosaia, Bonta (71′ Bulevardi), Semeraro (70′ Spina), Di Stefano (71′ Nicolao), Arena (82′ Arras), Vazquez. A disposizione: De Luca, Di Gennaro, Redolfi, Toscano, Vitale. Allenatore: Piero Braglia.

Reti: 27′ rig. Arena (Gubbio), 34′ Guidi (Pontedera)

Ammoniti: Somma (Pontedera), Ianesi (Pontedera), Gonçalves (Pontedera), Ladinetti (Pontedera), Guidi (Pontedera), Martinelli (Pontedera), Semeraro (Gubbio), Bonini (Gubbio)

