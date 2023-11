Video/ Pontedera Juventus U23 (1-0) gol e highlights: Selleri decisivo! (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA JUVENTUS U23 (1-0): LA PARTITA

Il Pontedera soffre ma porta a casa i 3 punti al termine di questa gara valida per la dodicesima giornata del Girone B, del campionato di Serie C. Lo stadio Ettore Mannucci può festeggiare al triplice fischio, dopo i rischi corsi nel finale. Partita che i padroni di casa sbloccano subito, dopo appena dieci minuti: grande intuizione di Espeche, che pesca sul filo del fuorigioco Selleri. Il numero 9 in scivolata batte in uscita Daffara, incastrando la sfera proprio all’angolino. Vibranti proteste di tutta la panchina della Juve, con Brambilla e tre membri dello staff che vengono allontanati dal campo, espulsi. I bianconeri non riescono a reagire immediatamente, subendo il contraccolpo psicologico.

Diretta/ Foggia Sorrento (risultato finale 1-1): Embalo risponde a Ravasio!

Al 38esimo arriva il primo ed unico squillo degli ospiti nella prima frazione di gioco: Hasa semina il panico tra la difesa avversaria, entra in area e da posizione defilata fa partire una conclusione insidiosissima, che costringe Stancampiano al prodigio. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, ed il possesso palla sterile della Juventus Next Gen è annullato dalla solidità amaranto. Nel finale il match torna a ravvivarsi, con Delpupo che sfiora il colpo del KO all’83 e con i piemontesi che all’86esimo ed al 94esimo sfiorano il pareggio: prima Mbangula si fa respingere un tiro molto insidioso e ben eseguito, e successivamente Mancini anticipa il portiere avversario andando a centimetri dal gol.

Video/ ACR Messina Benevento (0-1) gol e highlights: decisiva la rete di Improta! (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA JUVENTUS U23 (1-0): IL TABELLINO

PONTEDERA: Stancampiano G., Calvani G., Espeche M., Martinelli R., Perretta G., Ignacchiti L. (dal 45′ st Provenzano A.), Catanese G., Angori S., Benedetti G., Ianesi S. (dal 29′ st Delpupo I.), Selleri G. (dal 35′ st Ambrosini M.). A disposizione: Lewis L., Vivoli N., Fossati D., Gagliardi L., (Portiere), Marrone F., Paudice L., Pretato M., Salvadori A.

JUVENTUS U23: Daffara G. (Portiere), Stivanello R. (dal 37′ st Mancini T.), Poli F., Muharemovic T., Rouhi J. (dal 25′ st Ntenda J.), Hasa L., Comenencia L. (dal 36′ st Maressa T.), Palumbo M. (dal 1′ st Anghele L.), Mulazzi G. (dal 24′ st Savona N.), Guerra S., Mbangula S.. A disposizione: Crespi G. M., Scaglia S., Citi A., Doratiotto G., Perotti C., Valdesi A.

Video/ Atalanta U23 Fiorenzuola (1-0) gol e highlights: Ceresoli decide la gara (Serie C, 5 novembre 2023)

Reti: al 10′ pt Selleri G. (Pontedera) .

Ammonizioni: al 45’+2 pt Ianesi S. (Pontedera), al 14′ st Calvani G. (Pontedera), al 21′ st Stancampiano G. (Pontedera) al 13′ pt Hasa L. (Juventus U23), al 44′ pt Guerra S. (Juventus U23), al 4′ st Anghele L. (Juventus U23), al 45’+1 st Savona N. (Juventus U23).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PONTEDERA JUVENTUS U23











© RIPRODUZIONE RISERVATA