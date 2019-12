Video/ Pontedera Lecco (4-1): highlights e gol. De Cenco ne segna 3!

Allo Stadio Ettore Mannucci il Pontedera supera in rimonta il Lecco con un netto 4 a 1. Come si vede nel video di Pontedera Lecco, nel primo tempo, nonostante un discreto avvio da parte dei padroni di casa, sono gli ospiti a passare in vantaggio al 22′ grazie alla rete messa a segno da Fall, sfruttando l’assist del suo compagno Strambelli. I toscani di mister Maraia faticano a concretizzare e bisogna attendere l’avvio del secondo tempo perchè i granata pareggino al 55′ per merito di Caponi, capitalizzando il suggerimento del neo entrato Serena. Ci pensa quindi De Cenco, al 61′, a completare il sorpasso definitivo con l’aiuto di Pavan. Lo stesso De Cenco diventa poi man of the match dell’incontro realizzando una tripletta personale ad aumentare il distacco nel finale tra l’84’ e l’86’, assistito da Serena e Caponi. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Luciani, della sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo in cinque occasioni ammonendo rispettivamente Pavan e Piana da un lato, Marchesi, Vignati e Safarikas dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo recupero della quindicesima giornatadi campionato permette al Pontedera di salire a quota 35 nella classifica del girone A mentre il Lecco non si muove, rimanendo fermo a 18 punti.

IL TABELLINO

Pontedera-Lecco 4 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 22′ Fall(L); 55′ Caponi(P); 61′, 84′, 86′ De Cenco(P).

PONTEDERA (3-5-2) – Mazzini; Benassai, Piana, Risaliti; Pavan, Bruzzo, Caponi, Barba, Mannini; De Cenco Semprini. A disp.: Sarri, Bianchi, Ropolo, Giuliani, Tommasini, Salvi, Bernardini, Cicagna, Bardini, Serena, Calcagni, Balloni. All.: Maraia.

LECCO (3-4-3) – Safarikas; Vignati, Melgrati, Procopio; D’Anna, Moleri, Marchesi, Maffei; Giudici, Fall, Strambelli. A disp.: Jusufi, Magonara, Chinellato, Sake, Merli, Sala, Scaccabarozzi, Carissoni, Nacci, Negro, Bobb. All.: D’Agostino.

Arbitro: Francesco Luciani (Roma 1).

Ammoniti: 19′ Pavan(P); 53′ Marchesi(L); 65′ Piana(P); 67′ Vignati(L); 79′ Safarikas(L).

