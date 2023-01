Video/ Pontedera Lucchese (0-0) highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO PONTEDERA LUCCHESE (0-0): LA PARTITA

Un punto a testa per Pontedera e Lucchese in questo derby toscano giocato allo Stadio Ettore Mannucci, valido per la ventiduesima giornata di Serie C, Girone B. Nel primo tempo i padroni di casa si rendono più pericolosi, e vanno vicino al vantaggio nel recupero: cross dall’out di destra ben effettuato, che pesca la testa di Aurelio. Cucchietti ancora una volta è superlativo e devia la traiettoria in angolo. Al 18esimo ci aveva provato anche Perretta, ma il suo mancino diventa facile presa per il portiere avversario. Gli ospiti nei primi 45 minuti sono troppo passivi, e non creano alcun pericolo alla porta difesa da Stancampiano.

Nel secondo tempo la musica cambia, ed è la formazione rossonera ad avere più chance, anche se il primo squillo è ancora di colore granata: Cioffi si mette in proprio, punta Quirini e lo salta secco. La sua conclusione viene respinta, ma sulla ribattuta si avventa Perretta, che in precario equilibrio sfiora la traversa. Al 65esimo Tiritiello prima e Tambarello poi non riescono a confezionare il vantaggio. Al 71esimo è D’Alena a presentarsi in area davanti a Stancampiano, ma il portiere è bravo a chiudergli lo specchio. Nel finale è ancora la Lucchese a provare l’assedio, ma la gara non si sbloccherà. Termina 0-0.

VIDEO PONTEDERA LUCCHESE (0-0): IL TABELLINO

PONTEDERA: Stancampiano G., Aurelio G., Benedetti G. (dal 25′ st Fantacci T.), Catanese G., Cioffi A. (dal 32′ st Guidi M.), Espeche M., Ladinetti R., Marcandalli A. (dal 43′ st Bonfanti G.), Martinelli R., Nicastro F. (dal 42′ st Mutton C.), Perretta G. A disposizione: Vivoli N., Bonfanti G., De Ioannon M., Di Bella L., Fantacci T., Guidi M., Izzillo N., Markosian A., Mutton C., Tonelli L., Tripoli C.

LUCCHESE: Cucchietti T., Alagna M., Benassai F., Bianchimano A. (dal 11′ st Ravasio M.), Bruzzaniti G., D’Alena A., Franco D. (dal 36′ pt Tumbarello G.), Mastalli A., Quirini E., Rizzo Pinna A. (dal 11′ st Panico G.), Tiritiello A.. A disposizione: Coletta J., Galletti R., Bachini M., Catania G., D’Ancona E., Di Quinzio D., Ferro L., Maddaloni R. D., Merletti T., Panico G., Ravasio M., Romero N., Tumbarello G., Visconti E.

Reti: –

Ammonizioni: al 24′ pt Catanese G. (Pontedera), al 10′ st Ladinetti R. (Pontedera), al 22′ st Marcandalli A. (Pontedera) al 23′ st D’Alena A. (Lucchese).











