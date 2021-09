Video/ Pontedera Montevarchi (3-0) highlights e gol: Magnaghi trascina i compagni

VIDEO PONTEDERA MONTEVARCHI 3-0: PRIMO TEMPO

Netta vittoria del Pontedera sul Montevarchi. Nella partita valevole per il quinto turno del girone B di Serie C, i padroni di casa si impongono con il risultato di 3-0. Una gara decisa dagli episodi, in modo particolare quelli del primo tempo, con un rigore per parte e il gol di Mattioli nel finale di frazione, come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere le emozioni della primo tempo di Pontedera Montevarchi. Primi minuti di gioco che vedono i padroni di casa a dettare i ritmi. All’8′ minuto, il Pontedera si porta in vantaggio su calcio di rigore, conquistato da Catanese.

A trasformare il tiro dagli undici metri è Magnaghi, che fulmina Rinaldi. Dopo il gol subito, il Montevarchi prova a reagire e al 35′ ha l’opportunità per ristabilire il risultato in parità. Shiba commette fallo su Jallow in area, l’arbitro decreta la massima punizione in favore degli ospiti. Alla battuta del rigore si presenta Gambale, che si fa neutralizzare il tiro da Sposito. Il Pontedera resta in vantaggio. Nel finale di frazione, i padroni di casa raddoppiano. Magnaghi controlla palla e serve Mattioli, che fulmina il portiere ospite. E’ 2-0 al 45′.

VIDEO PONTEDERA MONTEVARCHI 3-0: SECONDO TEMPO

Al rientro in campo, per disputare il secondo tempo di Pontedera Montevarchi, i padroni di casa, forti del doppio vantaggio cercano di amministrare la partita, non rinunciando però alla fase offensiva. Il primo squillo della ripresa, è dei padroni. Al 55′, Milani, lanciato in verticale prova a beffare Rinaldi con un pallonetto. L’estremo difensore ospite neutralizza la conclusione. I padroni di casa continuano a spingere per chiudere definitivamente l’incontro, e al 60′ si vedono annullare il gol del 3-0. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Tozzuolo devia la palla in rete, ma è in fuorigioco e l’arbitro ferma tutto.

Passa solamente un minuto e il Pontedera questa volta ci riesce. Magnaghi va sul fondo e serve Milani, che da pochi passi non sbaglia, è 3-0 e partita in cassaforte. Forte del triplo vantaggio, la formazione di casa si rilassa, e il Montevarchi prova a riaprila. Al 65′, Lischi trova l’ottima parata di Sposito a sbarrargli la strada. Gli ospiti continuano a provarci, ma sono poco incisivi. All’84’ il Pontedera sfiora il poker. Questa volta è Milani a servire Magnaghi, ma Rinaldi riesce a deviarla in corner. Termina così 3-0 in favore dei padroni di casa, i quali grazie ai tre punti si affacciano nella parte alta di classifica, portandosi a 8 punti. Seconda sconfitta consecutiva per il Montevarchi, che resta a 6 punti.

VIDEO PONTEDERA MONTEVARCHI 3-0: IL TABELLINO

RETI: 9′ Magnaghi, 45′ Mattioli, 61′ Milani.

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Shiba, Matteucci, Espeche; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Magnaghi, Mutton. A disp. Angeletti, Mutton, Santarelli, Parodi, Santarelli, Parodi, Bardini, Pretato, Di Meo, Benedetti, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Di Bella. All. Maraia.

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Rinaldi; Achy, Tozzuolo, Bassano; Lischi, Mercati, Amatucci, Barranca; Carpani; Jallow, Gambale. A disp. Ciabattini, Giusti, Dutu, Casiello, Lunghi, Senzamici, Doratiotto, Intinacelli, Mionic. All. Malotti.

ARBITRO: Adolfo Baratta di Rossano.

