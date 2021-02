Video/ Pontedera Novara (1-0): highlights e gol. Decide tutto Caponi al 69′!

VIDEO PONTEDERA-NOVARA (1-0) : LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci il Pontedera supera il Novara per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due compagini non fanno registrare particolari emozioni realmente degne di nota. I padroni di casa guidati da mister Maraia tentano di spingersi in zona offensiva verso il 7′ ma il traversone insidioso di Semprini è stato prontamente respinto dal portiere avversario Lanni, il quale si è anche scontrato con un suo compagno. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Banchieri crescono lentamente mancando un paio di occasioni per spezzare l’equilibrio iniziale all’11’ con la conclusione di Panico ed al 23′ con la punizione deviata dal vento di Lanini, entrambe ben contrastate dall’estremo difensore Sarri tra i pali. Proprio quest’ultimo evita poi il peggio nuovamente su una punizione di Lanini nel recupero al 45’+2′.

Nel secondo tempo il copione del match sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i piemontesi si rendono infatti subito pericolosi al 48′ con l’ennesima giocata di Lanini, il cui tiro è stato bloccato anche in questo caso da Sarri. I granata vogliono reagire e provano a mantenersi nella metà campo avversaria portando il loro pressing offensivo a ridosso dell’area di rigore degli azzurri. Gli ospiti insistono per merito dell’ispirato Lanini, il quale lancia Malotti davanti a Sarri verso il 60′ senza che il compagno riesca tuttavia a centrare il bersaglio. La partita cambia però al 69′ quando i padroni di casa riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Caponi, raccogliendo una rimessa laterale battuta in profondità. Il Novara non si abbatte e colpisce la traversa al 79′ con lo spunto di Zunno, episodio questo che sancisce l’ultimo vero assalto tentato dagli azzurri. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Davide Arace, proveniente dalla sezione di Lugo di Romagna, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Barba, Piana da un lato, Collodel, Banchieri e Bove dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiquattresimo turno di campionato permettono al Pontedera di salire a quota 36 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Novara non si muove, rimanendo fermo con i suoi 26 punti.

IL TABELLINO

Pontedera-Novara 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 69′ Caponi(P).

PONTEDERA (3-5-2) – Sarri; Risaliti, Matteucci, Pretato; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Magrassi, Semprini. A disp.: Angeletti, Vaccaro, Bardini, Benedetti, Giani, Nero, Di Furia, Stanzani, Tersigni, Piana, Regoli, Rovai. All.: Maraia.

NOVARA (4-2-3-1) – Lanni; Corsinelli; Bove, Pogliano, Cagnano; Collodel, Schiavi; Malotti, Lanini, Panico; Rossetti. A disp.: Desjardins, Buzzegoli, Moreo, Zunno, Gonzalez, Lamanna, Pagani, Bianchi, Bellich, Cisco, Ivanov, Bortoletti. All.: Banchieri.

Arbitro: Mario Davide Arace (sezione di Lugo di Romagna).

Ammoniti: 26′ Barba(P); 55′ Collodel(N); 72′ Piana(P); 84′ Banchieri(N); 90’+2′ Bove(N).

