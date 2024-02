Video/ Pontedera Pineto (2-3) gol e highlights: Lombardi riporta avanti i suoi! (Serie C, 13 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA PINETO: LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci il Pineto supera in trasferta il Pontedera per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due squadre faticano ad esprimersi e la sfida tarda ad entrare nel vivo ma con il passare dei minuti le cose cambiano e gli ospiti allenati da mister Beni riescono infatti a passare in vantaggio verso il 20′ grazie alla rete messa a segno da Gambale, su assist del suo compagno Volpicelli.

I minuti scorrono sul cronometro e gli abruzzesi insistono trovando il gol dell’immediato raddoppio al 23′ per merito di Njambe, servito pure lui da Volpicelli. Al 26′ Gambale e Manu al 34′ cercano il tris sebbene i toscani replichino con Ignacchiti al 35′ e Peli al 41′ ottenendo però non il risultato sperato. Nel secondo tempo i granata ripartono con lo spirito giusto ed i loro sforzi vengono premiati al 54′ dalla rete siglata da Angori. Nell’ultima parte dell’incontro i toscani ripristinano l’equilibrio con il gol del pareggio firmato al 61′ da Peli ma all’88’ Lombardi riporta avanti i suoi che tengono duro nel finale restando in inferiorità numerica dal 90′ a causa dell’espulsione rimediata da Ingrosso.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Gemello, proveniente dalla sezione di Messina, oltre ad aver espulso Ingrosso tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Espeche da un lato, Marafini, Sannipoli, Volpicelli e Pellegrino dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiseiesimo turno di campionato permettono al Pineto di salire a quota 33 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Pontedera non si muove, rimanendo fermo a 39 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA PINETO: IL TABELLINO

Pontedera-Pineto 2 a 3 (p.t. 0-2)

Reti: 20′ Gambale(Pi); 23′ Njambe(Pi); 54′ Angori(Po); 61′ Peli(Po); 88′ Lombardi(Pi).

Assist: 20′, 23′ Volpicelli(Pi).

PONTEDERA (3-4-2-1) – Ciocci; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Marrone, Angori; Benedetti, Peli; Ganz. A disp.: Lewis, Vivoli, Gagliardi,Martinelli, Pretato, Ambrosini,Ianesi, Delpupo, Cerretti, Selleri, Provenzano Salvadori. All.: Canzi.

PINETO (4-3-3) – Tonti; Marafini, Ingrosso, De Santis, Borsoi; Sannipoli, Lombardi, Manu; Njambe, Gambale, Volpicelli. A disp.: Mercorelli, Grilli, Germinario, Della Quercia, Baggi, Chakir, Villa, Macario, Teraschi, Foglia, Iaccarino, Pellegrino. All.: Beni.

Arbitro: Enrico Gemello (sezione di Messina).

Ammoniti: 17′ Espeche(Po); 56′ Marafini(Pi); 63′ Sannipoli(Pi); 65′ Volpicelli(Pi); 90’+6′ Pellegrino(Pi).

Espulsi: 90′ Ingrosso(Pi).

