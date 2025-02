VIDEO PONTEDERA PINETO: ABRUZZESI SCONFITTI!

Video Pontedera Pineto che si apre con il vantaggio degli ospiti grazie la rete di Diego Gambale, che sblocca la partita dopo appena 10 minuti. Per lui terzo gol in campionato. Il ponte della fatica ma trova il modo non soltanto di pareggiare ma anche di sorpassare il Pineto grazie alle reti del duo Vitali-Corona. Si sblocca finalmente l’attaccante Giacomo Corona, il cuore non trovava la marcatura da novembre. Il primo tempo termina con il Pontedera sopra nel risultato. Il secondo tempo presente a ritmi molto alti con i due gialli per De Santis e Moretti.

Dalla panchina entra Luca Fabrizi che impiega solamente 10 minuti per pareggiare i conti portando la gara sul 2-2. Il risultato di pareggio dura per soltanto 120 secondi, con il calcio di rigore deciso in casa a Pontedera con Ladinetti che non sbaglia portando nuovamente in vantaggio i suoi. Giallo per Ladinetti, Lombardi e Vitali. Vince il Pontedera avvicinandosi proprio al Pineto. Per il Pontedera sono adesso 30 punti, contro i 35 della formazione avversaria. Entrambe le squadre sono in piena corsa per un posizionamento ai play-off.

VIDEO PONTEDERA PINETO: GOL E HIGHLIGHTS