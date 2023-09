Video/ Pontedera Recanatese (2-2) gol e highlights: Catanese acciuffa il pari! (Serie C, 23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA RECANATESE: LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci le squadre di Pontedera e Recanatese si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati da mister Canzi a proporsi subito pericolosamente in zona offensiva già al 4′ con un tiro di Benedetti respinto in qualche modo dall’estremo difensore Meli.

DIRETTA/ Pontedera Recanatese (risultato finale 2-2): Ianesi non capitalizza! (Serie C, 23 settembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro ed i granata insistono riuscendo a passare in vantaggio al 30′ grazie alla rete messa a segno da Nicastro, autore di un colpo di testa vincente sul corner battuto da Ianesi. Gli ospiti allenati dal tecnico Pagliari rispondono al 37′ pareggiando per merito di Melchiorri e completano poi la rimonta con il gol siglato da Carpani al 39′. Nel secondo tempo i toscani ripristiano l’equilibrio un po’ a sorpresa con la giocata efficace di Catanese, ispirata da Nicastro, al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro non capitalizzano nè il solito Nicastro al 59′ nè Ianesi poi al 63′.

Video/ Fermana Recanatese (0-1) gol e highlights: vittoria esterna per i giallorossi!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mauro Gangi, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Catanese da un lato, Giampaolo, Veltri e Gomez dall’altro. Il punto conquistato in questo quinto turno di campionato permette rispettivamente al Pontedera di salire a quota 5 ed alla Recanatese di portarsi a 4 punti nella classifica del girone B della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA RECANATESE: IL TABELLINO

Pontedera-Recanatese 2 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 39′ Nicastro(P); 37′ Melchiorri(R); 39′ Carpani(R); 53′ Catanese(P).

Video/ Perugia Pontedera (1-1) gol e highlights: un punto amaro per entrambe (19 settembre 2023)

PONTEDERA (3-4-2-1) – Lewis; Guidi, Calvani, Angori; Perretta, Benedetti, Catanese, Ambrosini; Ignacchiti, Ianesi; Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Fossati, Paudice, Espeche, Delpupo, Cerretti, Provenzano, Maiello. All.: Canzi.

RECANATESE (3-5-2) – Meli; Ricci, Ferrante, Veltri; Senigagliesi, Morrone Prisco, Carpani, Longobardi; Giampaolo, Melchiorri. A disp.: Mascolo, Tiberi, Quacquarelli, Gomez, Sbaffo, Lipari, Egharevba, Marinacci, Canonici, Ferretti, Peretti. All.: Pagliari.

Arbitro: Mauro Gangi (sezione di Enna).

Ammoniti: 37′ Giampaolo(R); 71′ Veltri(R); 81′ Gomez(R); 88′ Catanese(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA RECANATESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA