Video Pontedera Vis Pesaro (0-2), gol e highlights: Stellone porta a casa il primo successo in trasferta.

VIDEO PONTEDERA VIS PESARO (0-2): I MARCHIGIANI VINCONO E CONVINCONO

Il video Pontedera Vis Pesaro inizia con gli ospiti che gestiscono il possesso del pallone ma la prima vera occasione arriva per i padroni di casa. Il protagonista è Ianesi che calcia forte da fuori area con il destro e non trova la via del gol per via della grande parata di Pozzi. Tre minuti dopo, all’11’, il vantaggio lo trova il Vis Pesaro grazie ad un autogol di Gueye. Pucciarelli riesce a mettere in area di rigore un cross dalla destra e Gueye, nel tentativo di liberare l’area di rigore, virgola il rinvio battendo il suo portiere. Il vantaggio spegne totalmente il Pontedera e accende gli uomini di Stellone che gestiscono il possesso del pallone con grande tranquillità e pulizia senza lasciare spazio per una reazione degli avversari. Prima della fine del primo tempo c’è anche da segnalare la prima chiamata al FVS con il Pontedera che chiede un rigore ad Ursini per un presunto fallo di Primasso su Adinolfi ma l’arbitro non sanziona l’intervento.

Il secondo tempo del video Pontedera Vis Pesaro non regala grandissime emozioni ma si apre subito con un tentativo di Adinolfi che prova a calciare in area di rigore ma viene fermato dalla parata sicura di Pozzi. Da qui in poi, però, è dominio totale del Vis Pesaro che riesce a trovare la seconda rete della partita al 53′ con Jallow che sfrutta il suo fisico per difendere un lancio lungo e conclude in porta con il destro non lasciando scampo a Biagini. Pochi minuti dopo è Nicastro a spaventare il Pontedera con un mancino da fuori area che viene allontanato dallo specchio della porta solo grazie ad un intervento di Biagini. Non ci sono grandi emozioni negli ultimi minuti di partita ma è da segnalare l’espulsione di Battimelli che sbraccia sul finale di partita e si prende il secondo giallo lasciando il Pontedera in dieci. Il risultato sorride al Vis Pesaro di Stellone che trova la seconda vittoria in campionato e la prima in trasferta contro un Pontedera che dovrà riflettere sul brutto approccio e la sterilità del reparto offensivo.

VIDEO PONTEDERA VIS PESARO (0-2): GOL E HIGHLIGHTS